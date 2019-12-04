Рада займется законом о рынке земли: названы даты

Парламент рассмотрит законопроект о рынке земли во втором чтении еще до Нового Года

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Верховная Рада собирается рассмотреть во втором чтении законопроект о рынке земли, в который намерены внести существенные изменения, на следующей пленарной неделе (17-20 декабря). Об этом рассказал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, сообщает Укринформ.

"Рынок земли будет на следующей неделе", – ответил Арахамия журналистам в кулуарах парламента.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Принятый в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10) предусматривает такие ограничения на владение земельными участками: не более 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

Реклама

О возможном переносе земельной реформы в ноябре упоминал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

В тренде Продолжают психологическое давление: Рожкова рассказала о новых нападках на НБУ

При этом в парламенте готовят ряд иных резонансных законопроектов в рамках реформы рынка земли. В частности, власти разрабатывают документ, связанный с землями госсобственности. Законопроект будет касаться вопросов распаевания государственных земель и раздачи паев. Этот проект должен быть подан в парламент в ближайшее время. При этом в нем будет идти речь о том, какая часть земель будет отдана общинам, а какая – в частную собственность, и кому именно.

Новости"Сегодня" также узнавали, поддерживают ли свободный оборот земель украинцы:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама