Ради программы помощи на миллиард евро в Украину едет представитель Еврокомиссии

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис посетит Украину 13-14 сентября.

Во время визита он примет участие в подписании программы макрофинансовой помощи ЕС на 1 млрд евро.

"Валдис Домбровскис в Киеве, Украина (до 14 сентября): принимает участие в церемонии подписания программы макрофинансовой помощи (MFA)", – сообщили в Еврокомисии.

Домбровскис встретится с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, и.о. министра финансов Украины Оксаной Маркаровой. Кроме того, Домбровскис примет участие в форуме Ялтинской европейской стратегии.

Напомним, в сентябре 2018 года может быть заключен меморандум с условиями, по которым Украина получит макрофинансовую помощь от Евросоюза объемом в 1 млрд евро. Такой прогноз дал президент Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

Как сообщалось, 9 марта 2018 года Евросоюз предложил Украине новую, четвертую программу макрофинансовой помощи. В рамках программы Украина получит финансовую помощь в размере 1 млрд евро двумя траншами по 500 млн евро в течение двух лет. Целью выделения средств является "экономическая стабилизация и программа проведения структурных реформ".

Третья программа макрофинансовой помощи Украине завершилась в январе без выплаты последнего транша в размере 600 млн евро – Украина не смогла выполнить условия для получения от ЕС третьего транша финпомощи.