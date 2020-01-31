Расходы на коммунальные услуги не должны быть больше 15% семейного бюджета – Гончарук

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Правительство хочет снизить расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг до уровня не более 15% от бюджета семьи с помощью энергомодернизации жилья.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале со ссылкой на заявление премьер-министра Алексея Гончарука во время рабочей поездки в Житомир.

"Цель правительства – сделать так, чтобы расходы людей на коммунальные услуги были не больше 15% семейного бюджета. Самый эффективный способ снизить затраты – повысить энергоэффективность зданий. В платежке две составляющие – цена тепла и объем потребления. Существенно уменьшить потребление можно за счет энергоэффективных мероприятий. Экономия от 25% до 60% тепла – ведет к уменьшению суммы в платежке", – отметил Гончарук.

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В качестве примера эффективности мер по модернизации жилья премьер сравнил два дома в Житомире.

"Результат термомодернизации – жители энергоэффективного дома платят за отопление в среднем вдвое меньше, чем жители соседнего дома. В среднем за двухкомнатную квартиру в энергоэффективном доме жители платят 677 грн, их соседи на той же улице в доме, который требует термомодернизации – 1211 грн", – рассказал премьер.

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В модернизированном доме заменили окна, входные двери, двери в тамбуре, двери в полуподвальных помещениях, провели теплоизоляцию дома. В целом на энергоэффективные мероприятия потратили 889 тыс. грн. Значительную часть этих денег компенсировали из государственного (285 тыс. грн), городского (267 тыс. грн) и областного бюджетов (8 тыс. грн).

Напомним, в декабре 2019 года Алексей Гончарук подчеркнул важность работ по энергоэффективности.

"Нам нужно перестать отапливать космос, а заботится об энергоэфефективности. Много тепла мы выбрасываем в воздух. В отдельных городах – 50%. Если мы не прекратим эту практику, мы не перестанем быть бедной страной. Мы и дальше будем неэффективно работать", – заявил украинский премьер.

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