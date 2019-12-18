Украине нужна энергостратегия на десятки лет вперед – премьер Гончарук

На встрече с ведущими СМИ глава правительства высказался о необходимости выробатать энергостратегию для Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук дал большое интервью ведущим украинским СМИ, в частности – журналистам "Сегодня".

Полная версия интервью вышла на телеканале "Украина 24".

Премьер заявил что Украине необходимо выработать энергостратегию, в которой пойдет речь и об альтернативных источниках энергии.

"Очень скоро у нас атомные блоки будут подходить к завершению сроков эксплуатации, их будут продолжать, это сложные процедуры. Мы должны дать честный ответ на вопрос, как наша энергосистема будет выглядеть в 2025-2050 годах. Стратегия необходима", – отметил он.

По словам премьера, Украина должна понимать, как работать с атомной генерацией и возобновляемыми источниками энергии.

Кроме того, Алексей Гончарук подчеркнул важность работ по энергоэффективности.

"Нам нужно перестать отапливать космос, а заботится об энергоэфефективности. Много тепла мы выбрасываем в воздух. В отдельных городах – 50%. Если мы не прекратим эту практику, мы не перестанем быть бедной страной. Мы и дальше будем неэффективно работать", – заявил украинский премьер.

Кроме того, Алексей Гончарук высказался о добыче отечественного газа.

"Есть частные компании, которые добывают газ самостоятельно, их добыча растет, и это хорошая практика. В этой сфере нужно создать нормальный инвестиционный климат", – сказал премьер.

В Украине должны существовать честные прозрачные аукционы, говорит премьер, а добычу собственных энергоресурсов нужно увеличивать.

"В Украине заработал рынок энергоэнергии. Каждый потребитель может выбрать, у какого поставщика покупать электроэнергию", – отметил премьер.

В Украине подешевело электричество, сказал премьер.

"Однако это приводит к другой проблеме. Отдельные электростанции, особенно те, которые работают на угле, перестают быть конкурентноспособными. Они говорят – мы, если будет продавать по такой цене, мы обанкротимся. А это – рабочие места. Энергетика – это комплексная система. И резкие движения здесь иногда вредят. Даже дешевая электроэнергия кому-то вредит, кто-то может обанкротиться, а потом мы его в системе просто не будем иметь, не будет чем балансировать. А уголь до сих пор несет важную балансирующую функцию", – заявил премьер Алексей Гончарук.

Премьер отметил о необходимости интеграции в европейскую энергосистему.

"То, что мы должны сделать в течение следующих трех лет – это, фактически, отсоединится от Беларуси и россиян, доказать свою стабильность, и включиться в европейскую сеть", – сказал премьер.

Это должно произойти до 2023 года. Украина будет бороться, заявил Алексей Гончарук, чтобы все эти процессы стали основанием для уменьшения цен в платежках украинцев.

Нынешнюю стоимость газа в платежках премьер называет необоснованной и говорит: по итогам зимы украинцам могут вернуть переплаченные деньги.

"Уже этой зимой мы намерены по результатам зимы провести перерасчеты каждому человеку, и все, что он заплатил свыше обоснованной нормальной цены, ему вернуть", – сказал Алексей Гончарук.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении страховой цены на газ для населения на уровне 6,96 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без тарифа на транспортировку). Как заявлял глава правительства Алексей Гончарук, в итоге страховая цена на газ в платежках будет обозначена на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода.

По плану Кабмина, это позволит предотвратить возможный тарифный скачок даже в случае прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама