Расходы на оборону вырастут на 18% – Гройсман озвучил показатели госбюджета-2018

Кабинет министров Украины планирует в государственном бюджете на 2019 год увеличить расходы на оборону на 31,5 млрд грн, или на 18%, – до 209,5 млрд грн. Об этом в ходе презентации проекта госбюджета-2019 сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Безоговорочным приоритетом остается украинская армия. Расходы на это направление составят 209,5 млрд грн… общий рост составит 31,5 млрд грн", - сказал Гройсман.

Он сообщил, что на развитие и модернизацию военной техники будет выделено 36,2 млрд грн (рост на 3,9 млрд грн), на денежное обеспечение военнослужащих – 108,3 млрд грн (рост на 24,1 млрд грн), на общественную безопасность – 82,1 млрд грн (рост на 16,1 млрд грн).

Также премьер отметил, что военнослужащий будет получать зарплату не менее 10 тыс. грн в месяц, тогда как в других правоохранительных службах зарплата будет не менее 9 тыс. грн.

Ранее Кабинет министров Украины обещал, что внесет в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2019 год до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством.

Напомним, Владимир Гройсман уже отмечал, что Государственный бюджет Украины на 2019 год должен быть сбалансированным, справедливым и реалистичным.

"Он должен быть сбалансированным, он должен быть справедливым, и он должен быть реалистичным, потому что за каждую цифру мы будем с вами нести ответственность. Я думаю, что настало время ещё раз продемонстрировать, что мы способны принимать ответственные решения, и эти ответственные решения будут позитивно отражаться на жизни украинских граждан", – заявлял Гройсман, обращаясь к депутатам Верховной Рады.



