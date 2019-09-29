Разделение "Нафтогаза": эксперты объяснили, на чем может сыграть Россия

Фото: "Нафтогаз Украины"

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Несмотря на обнародование постановления о разделении "Нафтогаза", говорить о деталях предложенной схемы еще рано, считают эксперты. Ведь для проведения самого анбандлинга нужно подготовить много дополнительных документов, и суть разделения станет понятна именно из деталей. Кроме того, чтобы начать "играть по европейским правилам", Украина должна принять соответствующие законодательные изменения, и тут также возможны варианты.

"Насколько мне известно, еще ничего точно не решено. Собственность пока не передана, сейчас еще идут консультации, заседает рабочая группа. Весьма вероятно, что возможна корректировка этого решения как следствие результатов переговоров о транзитном контракте. В Facebook выкладывали некоторые драфты документов, и по ним тут же возникали вопросы. Например, появлялась информация, что планируется подписать соглашение о взаимодействии операторов – такое, как сейчас существует, например, с румынами и венграми. В каком именно виде будет осуществляться это взаимодействие – сейчас непонятно. Существует целый ряд всевозможных предложений", – говорит Геннадий Рябцев.

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"Консенсус относительно схемы анбандлинга должен был достигнут еще весной. А кроме того, нужно было принять еще целый пакет законодательных актов, которые узаконят новую модель газового рынка и функционирование этого оператора. И пройти лицензирование оператора по европейским стандартам. Тогда можно было вести предметные переговоры. А сейчас мы получились в роли стороны, которая не выполнила домашнее задание. Потому что мы говорим: вот, у нас есть оператор, но он не лицензирован, у нас есть модель рынка, но законы не приняты. А Россия отвечает: хорошо, будем разговаривать тогда, когда получите лицензирование и примете законы, а пока не можем принять никакое решение о транзите, потому что не знаем, какие это будут законы и какой это будет оператор", – объясняет малую результативность сентябрьских переговоров Алексей Кущ.

Следующий этап трехсторонних газовых переговоров назначен на конец октября. В Украине считают, что успеют подготовить все вовремя и таким образом снимут барьеры для подписания следующего транзитного контракта с Россией на выгодных нам условиях.

Но эксперты говорят, что Украине важен не столько сам будущий контракт, сколько заложенные в нем условия.

Новости "Сегодня" писали, что, по мнению главы правления альянса "Новая энергия Украины" Валерия Боровика, решение Кабмина по модели анбандлинга усилит позиции Украины на трехсторонних газовых переговорах, которые сегодня проходят в Брюсселе относительно транзита газа с 2020 года.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Тайны анбандлинга: попадет ли Украина снова в газовую зависимость от России".

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