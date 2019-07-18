Размещение евробондов на миллиард долларов: появился прогноз НБУ

Сологуб прогнозирует, что Минфин в этом году выйдет на рынок внешних заимствований

Фото: REUTERS/Sertac Kayar.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что Министерство финансов этой осенью выйдет на рынок внешних заимствований с размещением евробондов на миллиард долларов.

Об этом 18 июля сообщил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, на котором также было объявлено о снижении учетной ставки.

"В наш прогноз мы закладываем, что Министерство финансов еще осенью выйдет на рынок евробондов и разместит миллиард долларов… Миллиард мы ожидаем. Это следует из того, что ситуация на глобальных финансовых рынках улучшилась в последнее время по отношению к странам с развивающимися рынками (к их числу относится и Украина. – Ред.). А на фоне изменения трендов монетарной политики центральных банков будет "окно возможностей", – сказал он.

При этом, по его словам, НБУ надеется, что начало работы нового парламента и переговоры с Международным валютным фондом тоже будут иметь позитивный фон для инвесторов.

"Для Министерства финансов может иметь смысл не ждать следующего года, а при возможности провести размещение в этом. В этом году Минфин уже достаточно эффективно пользовался этими возможностями. Они начали диверсифицировать валюты, в которых привлекают средства. Ситуация выглядит стабильной", – добавил Сологуб.

Он отметил, что это только предположение и оно совершенно не означает, что без размещения евробондов Украине будет сложно "дожить до конца года".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в конце октября 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов (пятилетние – на 750 млн долларов, десятилетние – на 1,25 млрд долларов). Покупателями были в основном инвесторы из двух стран – Великобритании и США.

20 июня 2019 года Украина завершила размещение первых за 15 лет еврооблигаций в евро. Таким образом, страна получила от размещения бондов миллиард евро, которые были перечислены на счета Госказначейства и будут использованы для финансирования госбюджета.

По мнению экспертов, одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц остаются другие ценные госбумаги – облигации внутреннего государственного займа. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая такие облигации:

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