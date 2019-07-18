Нацбанк впервые за три месяца снизил учетную ставку

Базовая ставка используется как ориентир, сколько должны стоить деньги

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 17,5% годовых до 17%. Соответствующее решение приняло правление Нацбанка, заявил на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

Решение вступает в силу с завтрашнего дня, 19 июля.

"Мы продолжаем цикл смягчения монетарной политики, поскольку видим тенденцию замедления инфляции к цели 5%", – заявил Смолий.

Глава Нацбанка напомнил, что в июне 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9%, приблизившись к траектории апрельского прогноза после отклонения от него в предыдущие месяцы. Смолий подчеркнул, что одним из факторов, который способствовал замедлению инфляции была именно жесткая монетарная политика Нацбанка.

При этом Смолий предупредил, что монетарная политика НБУ останется прежней – ради сдерживания инфляции.

"Даже при постепенном снижении учетной ставки ее реальное значение останется высоким. <...> Высокие реальные процентные ставки будут способствовать инвестиционной привлекательности гривневых финансовых инструментов и, соответственно, поддержке обменного курса гривни. Кроме того, такая монетарная политика будет ограничивать давление со стороны потребительского спроса", – сказал Смолий.

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Впрочем, базовый сценарий Национального банка предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

"Наиболее резкое снижение ставки ожидается в течение 2020 вместе с возвращением инфляции до целевого диапазона и улучшением инфляционных ожиданий. Реализация ряда проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения, может вызвать более медленное снижение процентной ставки до 8%. В то же время увеличение спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ и соответствующее укрепление обменного курса создаст возможности для более быстрого снижения учетной ставки по сравнению с базовым сценарием", – добавили в пресс-службе НБУ.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в апреле-2019 Нацбанк снизил учетную ставку впервые за два года - с 18% до 17,5%. До этого регулятор четыре раза подряд сохранял ее на самом высоком уровне среди стран Восточной Европы, чтобы обеспечить снижение инфляции. Цикл повышения ставки в целом длился с мая 2017 года.

Как известно, Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков также определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и ставка доходности государственных облигаций.

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