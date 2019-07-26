Размещение евробондов: Украина оформит два новых кредита
В сумме государство займет у инвесторов десятки миллионов евро
Пока вопрос с новой программой МВФ остается не решенным, правительство Украины поручило Министерству финансов привлечь два кредита от Cargill Financial Services International. Речь идет о займах в 100 млн на два года под 5,15% годовых и 150 млн евро на пять лет под 6,25% годовых.
Согласно постановлению Кабмина № 651 от 10 июля, процентный доход будет уплачиваться ежеквартально. В документе отмечается, что государственные внешние заимствования осуществляются в рамках закона о госбюджете-2019, другие детали отсутствуют.
Напомним, Украина в середине июня 2019 года разместила на внешнем рынке заимствований выпуск семилетних еврооблигаций на 1 млрд евро под 6,75% годовых. Это был первый за последние 15 лет выпуск суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз.
По данным Минфина, инвесторы из Соединенного Королевства, США, Германии и других стран Европейского Союза купили большую часть выпуска еврооблигаций: их доля составила 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска, тогда как доля инвесторов из Азии составила 4%.
Еврооблигации в основном были размещены среди фондов, которые управляют активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж фондов составила 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов составила 2%. Суверенные инвестиционные фонды составили 3% инвесторов в украинские государственные еврооблигации.
А в конце октября 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов (пятилетние – на 750 млн долларов, десятилетние – на 1,25 млрд долларов). Покупателями были в основном инвесторы из двух стран – Великобритании и США.
По мнению экспертов, одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц остаются другие ценные госбумаги – облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая такие облигации:
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