"Разве не вы год отвечаете за энергетику?": Кучеренко обличил Геруса за кризис отрасли

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус манипулирует информацией в энергосекторе и не предоставляет президенту полных данных о состоянии дел в энергетике Украины. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

"Господин Герус предлагает нам концепцию энергетической безопасности – быть всегда готовыми купить электроэнергию или в России, или в Беларуси. И он не говорит о цене, которая будет диктоваться нам. То есть [это] вместо того, чтобы финансировать свои собственные шахты, свои генерирующие мощности, чтобы они всегда были готовы произвести электроэнергию... Полгода назад мы стояли в этой студии, и я привел пример, когда господин Герус просто обманул президента, когда он протягивал эту правку (об импорте электроэнергии в Украину. – Ред.). Президент не знал, что у нас, оказывается, хватает своей генерации, и он не знал, что это электроэнергия из России. И именно это привело к манипуляциям", – объяснил депутат.

"Но даже не это главное. Обратите внимание на другое. Господин Герус все время говорит, что чего-то не даст, не пропустит и не допустит. Скажите, пожалуйста, кто вы такой? Вы глава парламентского комитета, который должен был бы заниматься проблемами энергетики, шахтеров, сферы ЖКХ, где уже 62 млрд [гривен] долгов, НАК "Нафтогаза", где 100 млрд долгов. Вместо этого вы почему-то решили в ручном режиме манипулировать и "рулить" энергетическим сектором", – добавил Кучеренко.

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Он также обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой проанализировать, что произошло за последний год работы рынка электроэнергии и работу двух лиц – Андрея Геруса и Юлии Ковалив, которая отвечает за сектор энергетики в Офисе президента.

"Если вы по цифрам решите, что там все улучшилось, стало меньше убытков и долгов, тогда им нужно дать почетную грамоту и орден. А если вы увидите, что за это время все стало намного хуже, чем было, сделайте, пожалуйста, управленческие выводы. Потому что дальше страна и энергетика не выдержат", – сказал Кучеренко.

Он уточнил, что долги по зарплатам перед шахтерами приходится компенсировать из государственного бюджета, из-за того, что главный потребитель электроэнергии, которая производится из угля госшахт – "Центрэнерго" – не платит за энергоресурс из-за собственной убыточности.

"А как "Центрэнерго" стало убыточным за 2019 год на 2 млрд гривен? До этого оно было прибыльным на 1,5 млрд гривен и вдруг стало убыточным. Объясню, почему. Искусственно созданы убытки из-за одного человека, мощного олигарха. Из-за того, что у шахтеров брали уголь, генерировали на "Центрэнерго" электроэнергию, потом своим заводам дешево ее продавали, загоняли в долги государственную компанию "Центрэнерго", она не рассчитывалась с шахтерами, накопились долги на миллиард гривен... И тут с барского плеча господин Герус и компания из бюджета – а это наши с вами деньги – покрывает долги. У кого вы забрали эти деньги? У учителей, медиков", – рассказал Кучеренко.

Депутат добавил, что рыночной силой в энергетике сейчас обладает одна институция – НКРЭКУ.

"Именно тут зарыта собака. Комиссия устанавливает прайс-кэпы, то есть ценовые ограничения, которым она может манипулировать и делать компании прибыльными или убыточными. Эта комиссия задает правила игры, – сказал Кучеренко, отметив, что именно благодаря этим правилам спекулянты заработали не меньше миллиарда гривен. – Это именно те деньги, которые могли попасть к шахтерам".

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