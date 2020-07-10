Российский след в президентских разговорах и энергетике: "Свобода слова Савика Шустера"

В пятницу, 10 июля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить о российском следе в президентских разговорах и в украинской энергетике.
Кроме того, в студии ток-шоу состоится прямое включение бастующих шахтеров.
Гостями выпуска станут:
- Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 – 2013);
- Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);
- Руслан Кошулинский, народный депутат VII созыва;
- Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса Президента Украины;
- Андрей Герус, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
- Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батькивщина", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
- Александр Дубинский, народный депутат, "Слуга народа";
- Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
- Виталий Бутенко, директор по коммерческой деятельности ДТЭК;
- Борислав Береза, народный депутат VIII созыва;
- Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Напомним, в прошлом выпуске программы обсуждали, действительно ли на Якова Смолия оказывалось давление.
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