Российский след в президентских разговорах и энергетике: "Свобода слова Савика Шустера"

В программе будут говорить о российском следе в президентских разговорах и в украинской энергетике

В пятницу, 10 июля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить о российском следе в президентских разговорах и в украинской энергетике.

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Кроме того, в студии ток-шоу состоится прямое включение бастующих шахтеров.

Гостями выпуска станут:

Михеил Саакашвили , президент Грузии (2004 – 2013);

, президент Грузии (2004 – 2013); Игорь Смешко , глава СБУ (2003-2005);

, глава СБУ (2003-2005); Руслан Кошулинский , народный депутат VII созыва;

, народный депутат VII созыва; Юлия Ковалив , заместитель председателя Офиса Президента Украины;

, заместитель председателя Офиса Президента Украины; Андрей Герус , народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ; Алексей Кучеренко , народный депутат, ВО "Батькивщина", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

, народный депутат, ВО "Батькивщина", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ; Александр Дубинский , народный депутат, "Слуга народа";

, народный депутат, "Слуга народа"; Михаил Волынец , председатель Независимого профсоюза горняков Украины, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;

, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ; Виталий Бутенко , директор по коммерческой деятельности ДТЭК;

, директор по коммерческой деятельности ДТЭК; Борислав Береза , народный депутат VIII созыва;

, народный депутат VIII созыва; Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Напомним, в прошлом выпуске программы обсуждали, действительно ли на Якова Смолия оказывалось давление.

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