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Российский след в президентских разговорах и энергетике: "Свобода слова Савика Шустера"

10 июля, 13:47

Игорь Рец Игорь Рец

В программе будут говорить о российском следе в президентских разговорах и в украинской энергетике

В пятницу, 10 июля, в 21:00 в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить о российском следе в президентских разговорах и в украинской энергетике.

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Кроме того, в студии ток-шоу состоится прямое включение бастующих шахтеров.

Гостями выпуска станут:

  • Михеил Саакашвили, президент Грузии (2004 – 2013);
  • Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);
  • Руслан Кошулинский, народный депутат VII созыва;
  • Юлия Ковалив, заместитель председателя Офиса Президента Украины;
  • Андрей Герус, народный депутат, "Слуга народа", председатель Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
  • Алексей Кучеренко, народный депутат, ВО "Батькивщина", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
  • Александр Дубинский, народный депутат, "Слуга народа";
  • Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, член Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ;
  • Виталий Бутенко, директор по коммерческой деятельности ДТЭК;
  • Борислав Береза, народный депутат VIII созыва;
  • Иван Плачков, министр топлива и энергетики (2005-2006), председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Напомним, в прошлом выпуске программы обсуждали, действительно ли на Якова Смолия оказывалось давление.

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свобода слова ток-шоу Украина Батькивщина Александр Дубинский Михеил Саакашвили Свобода слова Савика Шустера

Источник: Сегодня

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