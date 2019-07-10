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Рекордные цены на малину: эксперты объяснили, почему подорожала ягода

10 июля, 10:15

В прошлом году оптовая цена на украинскую малину была почти вдвое ниже

Фото: Pixabay

Пока переработчики в Украине жалуются на дефицит вишни, стоимость отечественной малины также остается рекордно высокой, даже несмотря на тенденцию к снижению цен, подсчитали аналитики "Инфо-Шувар".

Первая украинская малина появилась на рынке еще в середине июня, производители Закарпатья продавали ее оптом по 150 грн/кг. К концу июня цена снизилась до 50-55 грн/кг и держалась на таком уровне до конца первой декады июля. А во вторую неделю июля малины стало значительно больше, поэтому цены пошли вниз – примерно на 20%.

Но даже после этого малина остается рекордно дорогой: в начале июля-2017 ягода стоила 30-33 грн/кг, а в 2018-м и того меньше – 28-30 грн/кг.

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"Высокая стоимость малины в этом сезоне объясняется меньшим урожаем – и на юге и на западе страны в этом сезоне погодные условия были не лучшими. К тому же в прошлом сезоне мелкие фермеры начали выкорчевывать насаждения малины из-за низкой рентабельности этого бизнеса. Это тоже негативно повлияло на урожай текущего года. Кстати, похожая ситуация по малине и в Польше, в этом году малина там стоит на 30% дороже", – объяснила руководительница департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман,

Впрочем, эксперты полагают, что главное снижение цен на малину еще впереди, ведь обычно самая низкая стоимость этой ягоды фиксируется в середине августа.

Как сообщали новости "Сегодня", не со всей ягодой у Украины в этом сезоне есть проблемы – наша страна вышла на второе место в мире по темпам насаждения голубики:


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Тег цены, урожай, ягоды, малина, фермеры, цены на продукты

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