Рекордные цены на малину: эксперты объяснили, почему подорожала ягода
В прошлом году оптовая цена на украинскую малину была почти вдвое ниже
Пока переработчики в Украине жалуются на дефицит вишни, стоимость отечественной малины также остается рекордно высокой, даже несмотря на тенденцию к снижению цен, подсчитали аналитики "Инфо-Шувар".
Первая украинская малина появилась на рынке еще в середине июня, производители Закарпатья продавали ее оптом по 150 грн/кг. К концу июня цена снизилась до 50-55 грн/кг и держалась на таком уровне до конца первой декады июля. А во вторую неделю июля малины стало значительно больше, поэтому цены пошли вниз – примерно на 20%.
Но даже после этого малина остается рекордно дорогой: в начале июля-2017 ягода стоила 30-33 грн/кг, а в 2018-м и того меньше – 28-30 грн/кг.
"Высокая стоимость малины в этом сезоне объясняется меньшим урожаем – и на юге и на западе страны в этом сезоне погодные условия были не лучшими. К тому же в прошлом сезоне мелкие фермеры начали выкорчевывать насаждения малины из-за низкой рентабельности этого бизнеса. Это тоже негативно повлияло на урожай текущего года. Кстати, похожая ситуация по малине и в Польше, в этом году малина там стоит на 30% дороже", – объяснила руководительница департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман,
Впрочем, эксперты полагают, что главное снижение цен на малину еще впереди, ведь обычно самая низкая стоимость этой ягоды фиксируется в середине августа.
Как сообщали новости "Сегодня", не со всей ягодой у Украины в этом сезоне есть проблемы – наша страна вышла на второе место в мире по темпам насаждения голубики:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Рекордные цены на малину: эксперты объяснили, почему подорожала ягода". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России собираются продавать в кредит еду
Такое предложение готовится сделать покупателям одна из крупнейших сетей российских супермаркетов