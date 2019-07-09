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В Украине возник дефицит вишни

9 июля, 10:03

Цены на ягоду выросли из-за низкого предложения

Фото: Pixabay

Холодная весна и начало лета уже ударили по ценам на черешню, но проблемы из-за сложных погодных условий возникли и на рынке вишен. Как отмечают аналитики "Инфо-Шувар",  сбора украинской вишни начинается с отставанием - задержка по сравнению с прошлым годом составляет более 10 дней.

"Соответственно, предложение вишни сегодня значительно меньше, чем в 2018 году. Это предложение даже меньше по сравнению с 2017 годом, когда украинские садоводы собрали один из худших урожаев вишни", - подчеркивают специалисты.

Дефицит ягоды сказывается на ценах. К примеру, на оптовом рынке "Шувар" во Львове свежую вишню продают по 40-50 грн/кг. Год назад цены были в диапазоне 10-20 грн/кг, а в конце первой недели июля 2017 вишня стоила 25-27 грн/кг.

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"Перерабатывающие предприятия, которые являются главными покупателями вишни, считают, что высокие цены на сырье и дефицит ее коммерческих партий могут спровоцировать увеличение объема импорта замороженной вишни в этом сезоне", - отмечают эксперты.

Обычно крупнейшим поставщиком вишни в Украину является Польша, но в этом сезоне с польской вишней тоже проблема – сырья меньше, и оно дороже. Потому сециалисты отрасли считают, что цены на сырье нового урожая и на замороженную вишню были бы еще выше, если бы не большие запасы с предыдущего сезона.

Как сообщали новости "Сегодня", не со всей ягодой у Украины проблемы – наша страна вышла на второе место в мире по темпам насаждения голубики:


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Тег ягоды, дефицит, вишня, цены на продукты

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