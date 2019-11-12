В бюджете-2020 есть скрытые нюансы: эксперт проанализировал новый проект

Экономист рассказала, что стоит за отвязкой прожиточного минимума от соцвыплат

/ Фото: пресс-центр НБУ

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Доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета на 2020 год, который парламент рассмотрит на этой неделе, является документом "косметических изменений". Такую оценку проекту главному финансовому документу страны дала завотделом госфинансов Growford Institute, доктор экономических наук Татьяна Богдан.

Эксперт напомнила, что при разработке бюджета ко второму чтению доходы были увеличены до 1093,7 млрд грн. При этом, говорит Богдан, Минфин лишь частично учел рекомендации Верховной Рады от 18 октября по корректировке доходной части бюджета.

"Минфин не полностью использовал имеющиеся возможности для увеличения планового показателя доходов и готовит себе "подушку безопасности" на случай получения вала поправок от народных депутатов в ходе рассмотрения бюджета или в случае неэффективного налогового администрирования и уменьшения фактических поступлений в бюджет", – отмечает Богдан.

В частности, увеличены плановые поступления в бюджет:

от налога на доходы физических лиц – на 4,7 млрд грн;

налога на прибыль предприятий – на 4,3 млрд грн;

налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) – на 3,3 млрд грн;

части чистой прибыли государственных предприятий и дивидендов, которые изымаются в государственный бюджет – на 8,8 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря – на 0,5 млрд грн;

арендной платы за пользование целостным имущественным комплексом и другим государственным имуществом – на 2,8 млрд грн.

В то же время ведомство снизило плановые поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) с ввезенных товаров, ренты за пользование недрами для добычи нефти и природного газа, а также от ввозной и вывозной пошлин.

Также Богдан обращает внимание на увеличение сумм, которые направят на образование и здравоохранение. Несмотря на повышение сумм расходов (+8 млрд грн и +7,4 млрд грн соответственно) их доля в ВВП остается заметно меньше, чем в 2013 году и в разы меньше в сравнении с некоторыми странами.

"Национальные объемы финансирования здравоохранения на уровне 3,1-3,3% ВВП существенно отстают от уровня восточноевропейских стран, – продолжила экономист. – Так, расходы государства на здравоохранение в Польше составляют 4,7% ВВП, в Румынии – 4,3%, в Литве – 5,7%, в Словакии – 7,1%, в Словении – 6,5%, в Болгарии – 5,0%, в Хорватии – 6,3%, в Венгрии – 4,8% ВВП".

Она также напомнила о намерении правительства увеличить размер прожиточного минимума с 2 тыс. грн до 4,2 тыс. грн с отвязкой показателя от различных социальных выплат и пособий.

"Правительство, декларируя новый размер прожиточного минимума, в то же время освобождает себя от обязательств оказывать помощь уязвимым слоям населения на уровне этого минимума", – отмечает Богдан.

В проект бюджета ко второму чтению также запланировало направить 73,7 млрд грн на развитие инфраструктуры или 37% номинального прироста относительно показателя 2019 года.

"Такой шаг мы оцениваем положительно, – говорит эксперт. – Поскольку эффективные государственные инвестиции в экономическую и социальную инфраструктуру потенциально являются причиной повышения производительности факторов производства и акселератором экономического роста в стране. Однако, учитывая уровень износа основных фондов в инфраструктурных отраслях страны, такие инвестиции, очевидно, недостаточны".

Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров презентовал проект госбюджета-2020 ко второму чтению и утвердил расходную часть на уровне 1,195 трлн гривен. Читайте подробней, какие предлагаются расходы в проекте бюджета-2020.

В обновленном проекте увеличены доходы и расходы, предусмотрено рекордное финансирование дорог и оборонного сектора. В Кабмине документ называют "бюджетом развития и безопасности". Заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко в комментарии сайту "Сегодня" оценила изменения и шансы выполнить главную смету страны.

Проект бюджета-2020 в первом чтении Верховная Рада приняла 18 октября, смотрите об этом в сюжете:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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