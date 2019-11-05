Госдолг и соцвыплаты: расходы в проекте бюджета-2020 заметно выросли

Расходная часть обновленного проекта государственного бюджета Украины на 2020 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении, составляет 1,195 трлн гривен. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ.
"Расходы бюджета Украины на 2020 год составляют 1 трлн 195,3 млрд гривен", – сказал он.
В принятом в первом чтении проекте бюджета были заложены расходы в сумме 1,17 трлн гривен. Таким образом, расходы были увеличены на 25 млрд гривен.
В частности, в расходной части обновленного проекта госбюджета предусмотрено:
- 294 млрд грн на сферу социального обеспечения;
- 245,8 млрд грн на безопасность и оборону;
- 141,5 млрд грн на обслуживание госдолга;
- 113,3 млрд грн на здравоохранение;
- 73,7 млрд грн на дорожную инфраструктуру;
- 145,1 млрд грн на образование и науку.
"Основная статья расходов, которую мы там видим, – это обслуживание госдолга. Это 141 млрд гривен", – отметил Гончарук.
Напомним, 22 октября Министерство экономики представило обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год, который позднее утвердил Кабинет министров. Прогноз предполагает рост ВВП на уровне от 3,7% (консервативный сценарий) до 4,8% (оптимистический сценарий) при инфляции в 5,5%. На этом прогнозе основаны расчеты в проекте бюджета-2020 ко второму чтению.
Проект бюджета-2020 в первом чтении Верховная Рада приняла 18 октября:
Согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если оно понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования закона.
Все подробности в спецтеме Бюджет-2020
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк