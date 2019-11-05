Госдолг и соцвыплаты: расходы в проекте бюджета-2020 заметно выросли

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Расходная часть обновленного проекта государственного бюджета Украины на 2020 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении, составляет 1,195 трлн гривен. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя документ.

"Расходы бюджета Украины на 2020 год составляют 1 трлн 195,3 млрд гривен", – сказал он.

В принятом в первом чтении проекте бюджета были заложены расходы в сумме 1,17 трлн гривен. Таким образом, расходы были увеличены на 25 млрд гривен.

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В частности, в расходной части обновленного проекта госбюджета предусмотрено:

294 млрд грн на сферу социального обеспечения;

245,8 млрд грн на безопасность и оборону;

141,5 млрд грн на обслуживание госдолга;

113,3 млрд грн на здравоохранение;

73,7 млрд грн на дорожную инфраструктуру;

145,1 млрд грн на образование и науку.

"Основная статья расходов, которую мы там видим, – это обслуживание госдолга. Это 141 млрд гривен", – отметил Гончарук.

Напомним, 22 октября Министерство экономики представило обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год, который позднее утвердил Кабинет министров. Прогноз предполагает рост ВВП на уровне от 3,7% (консервативный сценарий) до 4,8% (оптимистический сценарий) при инфляции в 5,5%. На этом прогнозе основаны расчеты в проекте бюджета-2020 ко второму чтению.

Проект бюджета-2020 в первом чтении Верховная Рада приняла 18 октября:

Согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если оно понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования закона.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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