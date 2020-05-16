Решение Германии по "Северному потоку – 2": в "Нафтогазе" указали на важную деталь

Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом

Отказ Германии вывести газопровод "Северный поток – 2" из-под действия Газовой директивы Евросоюза не гарантирует Украине сохранение транзита российского газа. Об этом в Facebook сообщила советник главы правления "Нафтогаза Украины", экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Сохранение транзитной роли Украины все еще под вопросом. Если трубопровод ("Северный поток – 2") будет достроен, наш транзит с высокой вероятностью будет равна нулю", - написала она.

Поэтому, как отмечает Зеркаль, санкции США сейчас имеют решающее значение для блокировки строительства российского газопровода.

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"Как известно, российский трубоукладчик "Академик Черский" уже зашел в немецкий порт Мукран, где находится логистический центр Nord Stream 2 AG и хранятся материалы для завершения строительства. Наши американские партнеры уверяют, что Газпрому не удастся задействовать свой флот без риска для всей компании и ее акционеров попасть под жесткие санкции США", – написала она.

Зеркаль уточнила, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ означает, что на проект "Северный поток – 2" на немецкой территории должны в полной мере распространяться правила обновленной газовой директивы ЕС.

"Это, в первую очередь, разделение функций – одна компания не может быть поставщиком и транзитером газа. По российскому законодательству "Газпром" пользуется монопольным правом добывать и экспортировать газ. Итак, это решение может побудить РФ таки приблизиться к европейским нормам функционирования газового рынка и провести анбандлинг Газпрома", – отметила она.

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Также Зекаль отметила, что согласно европейским нормам, одна компания может использовать не более 50% мощностей трубопровода.

"Следовательно, в таком случае, даже если проект будет завершен, Россия сможет использовать его проектные транзитные мощности (55 млрд куб. м в год) только на половину", – добавила Зеркаль.

Напомним, в конце прошлого года США ввели санкции против "Северного потока – 2" и западные подрядчики прекратили строительство газопровода. Теперь Россия пытается закончить проект собственными силами.

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