Санкции США создали серьезные проблемы для "Северного потока – 2" в Европе

Если Россия не успеет достроить "трубу" до определенной даты, на нее распространится Газовая директива

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

В конце декабря власти России заговорили о том, что газопровод "Северный поток – 2" может быть достроен до конца 2020 года. Темпов прокладки "Северного потока – 2" замедлились из-за санкций США. При этом, как пишет "Коммерсант", замедление, такая ситуация ставит перед российским проектом риски распространения на него норм Газовой директивы ЕС.

Как известно, поправки к Газовой директиве ЕС требуют от приходящих в страны Европейского Союза морских газопроводов соответствовать требованиям о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа. Российский проект может избежать после того, как парламент Германии принял закон, устранивший существовавшие в директиве временные рамки, которые позволяли дать исключение только проектам, завершенным до 23 мая 2019 года. Германия продлила эту возможность для "Северного потока – 2" еще на год.

Эти сроки были комфортными для трубоукладчиков Allseas, одновременно укладывающих две нитки "Северного потока – 2" со скоростью 5 км в день. Однако теперь, учитывая неизвестное количество времени, которое потребуется для оснастки российских суден, "Газпром" рискует не успеть ввести проект в эксплуатацию до 24 мая 2020 года.

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Среди главных положений обновленной Газовой директивы ЕС – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока – 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

А 20 декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

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