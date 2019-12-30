Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Санкции США создали серьезные проблемы для "Северного потока – 2" в Европе

30 декабря, 12:00

Если Россия не успеет достроить "трубу" до определенной даты, на нее распространится Газовая директива

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

В конце декабря власти России заговорили о том, что газопровод "Северный поток – 2" может быть достроен до конца 2020 года. Темпов прокладки "Северного потока – 2" замедлились из-за санкций США. При этом, как пишет "Коммерсант", замедление, такая ситуация ставит перед российским проектом риски распространения на него норм Газовой директивы ЕС.

Как известно, поправки к Газовой директиве ЕС требуют от приходящих в страны Европейского Союза морских газопроводов соответствовать требованиям о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа. Российский проект может избежать после того, как парламент Германии принял закон, устранивший существовавшие в директиве временные рамки, которые позволяли дать исключение только проектам, завершенным до 23 мая 2019 года. Германия продлила эту возможность для "Северного потока – 2" еще на год.

Эти сроки были комфортными для трубоукладчиков Allseas, одновременно укладывающих две нитки "Северного потока – 2" со скоростью 5 км в день. Однако теперь, учитывая неизвестное количество времени, которое потребуется для оснастки российских суден, "Газпром" рискует не успеть ввести проект в эксплуатацию до 24 мая 2020 года.

Реклама

Среди главных положений обновленной Газовой директивы ЕС – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока – 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

В тренде
Ситуация с "евробляхами": эксперт объяснил, чем опасны новые уступки автовладельцам

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

А 20 декабря американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США Газпром ЕС газопровод санкции Северный поток 2 Газовая директива

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ощадбанк закроет сотни отделений: детали
Ощадбанк закроет сотни отделений: деталиЭкономика
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
Деньги каждому : в
Деньги каждому : в "Слуге народа" рассказали, как хотят платить за землюЭкономика
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 год
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 годЭкономика
Магазины секонд-хенд запретят: сколько потеряет бюджет
Магазины секонд-хенд запретят: сколько потеряет бюджетЭкономика
В Раде подписали меморандум о рынке земли: Арахамия раскрыл детали
В Раде подписали меморандум о рынке земли: Арахамия раскрыл деталиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...