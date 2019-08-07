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Решение США сыграет на руку торговле между Россией и Китаем – эксперт

Сегодня, 10:20

Москва и Пекин хотят отказаться от использования доллара в совместной торговле

/ Фото: AFP

Решение США сыграет на руку торговле между Россией и Китаем – эксперт https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D1%88%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D1%88%D0%B0 Экономика Москва и Пекин хотят отказаться от использования доллара в совместной торговле

Решение США отнести Китай к валютным манипуляторам может способствовать более активному переходу российско-китайской торговли на национальные валюты. Такое мнение выразил эксперт Центра исследований международных проблем при агентстве Xinhua Вань Чэнцай.

Политический курс Пекина и Москвы, напомнил эксперт, заключается в увеличении доли использования национальных валют в торговле.

"Китайский юань признан резервной валютой. Нынешнее решение Соединенных Штатов причислить Китай к валютным манипуляторам, по моему мнению, не будет иметь негативного воздействия на российско-китайские торгово-экономические отношения. Более того, это может иметь даже позитивное значение для нашей двусторонней торговли, потому что мы можем меньше использовать доллары, а больше — юани и рубли", – сказал Вань Чэнцай.

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Напомним, американское канзачейство и Минфин причислили Китай к странам – валютным манипуляторам. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения "созданных Китаем нечестных преимуществ". В МИД Китая уверены, что такое решение лишь усугубит торговые разногласия между странами.

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Как известно, торговая война США и Китая обостряется. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США. 

При этом, как отмечают эксперты, "валютная война" Китая и США повлияет и на Украину. Так, рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине. Влияние, как объяснили специалисты, будет связано с мировыми ценами на сырье.

Читайте также: Торговая война Вашингтона и Пекина набирает обороты: в США упал рынок акций

Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Веем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Россия Китай США юань рубль торговая война российский рубль валютная война

Источник: ТАСС

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