Решение США сыграет на руку торговле между Россией и Китаем – эксперт

Решение США отнести Китай к валютным манипуляторам может способствовать более активному переходу российско-китайской торговли на национальные валюты. Такое мнение выразил эксперт Центра исследований международных проблем при агентстве Xinhua Вань Чэнцай.
Политический курс Пекина и Москвы, напомнил эксперт, заключается в увеличении доли использования национальных валют в торговле.
"Китайский юань признан резервной валютой. Нынешнее решение Соединенных Штатов причислить Китай к валютным манипуляторам, по моему мнению, не будет иметь негативного воздействия на российско-китайские торгово-экономические отношения. Более того, это может иметь даже позитивное значение для нашей двусторонней торговли, потому что мы можем меньше использовать доллары, а больше — юани и рубли", – сказал Вань Чэнцай.
Напомним, американское канзачейство и Минфин причислили Китай к странам – валютным манипуляторам. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения "созданных Китаем нечестных преимуществ". В МИД Китая уверены, что такое решение лишь усугубит торговые разногласия между странами.
Как известно, торговая война США и Китая обостряется. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США.
При этом, как отмечают эксперты, "валютная война" Китая и США повлияет и на Украину. Так, рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине. Влияние, как объяснили специалисты, будет связано с мировыми ценами на сырье.
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Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Веем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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