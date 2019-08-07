Фото: REUTERS/Thomas White

Теперь официально: США объявили Китай "валютным манипулятором" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D1%88%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D1%88%D0%B0 2019-08-07T09:01:00+03:00 Экономика Центробанк Китая понижает курс юаня, что выгодно китайским экспортерам

После заявления президента США Дональда Трампа о "валютном манипулировании" Китая, американской министерство финансов официально причислило Китай к числу валютных панипуляторов.

"Китай имеет долгую историю в обесценивании валют и масштабного вмешательства в иностранные рынки. В последнее время Китай предпринял ряд шагов по обесцениванию собственной валюты, в то же время нарастив свои иностранные валютные резервы", - отмечается в документе

В этой связи минфин США призвал китайскую сторону повысить прозрачность в данной сфере.

Глава американского минфина Стивен Мнучин также намерен обратиться к Международному валютному фонду (МВФ) по вопросу устранения "созданных Китаем нечестных преимуществ".

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В МИД Китая такое решение считают несправедливым. В китайском внешнеполитическом ведомстве уверены, что это лишь усугубит торговый конфликт между странами.

"Соединенные Штаты необоснованно причислили Китай к так называемым валютным манипуляторам. Это еще один вопиющий акт эскалации торгового спора после заявления 1 августа о намерении США ввести новые пошлины на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов", – заявила официальная представительница МИД КНР Хуа Чуньин.

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Действия Соединенных Штатов, подчеркнула она, — "это своенравный, односторонний протекционистский акт".

Напомним, 5 августа курс юаня упал до минимума за 10 лет. Курс китайской валюты подешевел на торгах до 7,0292 юаня за доллар. Впервые с 2008 года китайская валюта пробила психологически важную отметку в 7 юаней за доллар. Это случилось после того, как Народный банк КНР установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар. 6 августа курс юаня держался вблизи этого минимума, а 7 августа Центробанк Китая понизил курс юаня до нового минимума за 11 лет.

При этом, как отмечают эксперты, "валютная война" Китая и США повлияет и на Украину. Так, рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине. Влияние, как объяснили специалисты, будет связано с мировыми ценами на сырье.

Как известно, торговая война США и Китая обостряется. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США.

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Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Веем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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