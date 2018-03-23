Решение суда в Лондоне ускорит украинские процессы против Коломойского – Данилюк

Решение Лондонского суда по иску ПриватБанка к его экс-собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову поспособствует ускорению рассмотрения аналогичных дел в украинских судах. Такое мнение выразил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Есть еще одно дело, инициированное ПриватБанком в Великобритании против бывших собственников. Общая сумма – 2,5 млрд долларов. Сейчас все активы экс-собственников [ПриватБанка] заморожены во всем мире. Сейчас в Лондоне активно проходят судебные прения… мы ожидаем, что в ближайшее время мы увидим существенный прогресс, и это поможет нам в других производства, открытых в Украине", – сказал Данилюк.

Министр напомнил, что в настоящее время в украинских судах рассматривается ряд исков в отношении бывших собственников за доведение банка до банкротства.

Как сообщалось, 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии арестовал все активы Коломойского и Боголюбова. Такое решение было принято на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов незаконным путем. В решении суда отмечено, что средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем. Решение об аресте активов временное.

Также новое руководство ПриватБанка требует у прежних владельцев – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – компенсировать затраты на национализацию финучреждения: