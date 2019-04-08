"Россия себя наказывает": что значит решение ВТО по транзиту украинских товаров

Украина имеет высокие шансы выиграть апелляцию, считают эксперты

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Россия себя наказывает": что значит решение ВТО по транзиту украинских товаров Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b43/7ee/5cab437ee6646.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b43/7ee/5cab437ee6646.jpg 2019-04-08T15:50:00+03:00 Экономика Украина имеет высокие шансы выиграть апелляцию, считают эксперты

Панель арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) вынесла решение в пользу России по делу об ограничениях в отношении транзита украинских товаров через территорию РФ. Что это значит и какие шансы Украины выиграть апелляцию, "Сегодня" расспросили у экспертов.

Еще в 2016 году Украина подала иск в ВТО на решение РФ ограничить транзит украинских товаров в страны Средней Азии. РФ объяснила применение таких мер "защитой своих ключевых интересов в сфере безопасности", потребность в чем якобы была обусловлена чрезвычайной ситуацией во взаимоотношениях России и Украины.

"Россия задействовала ХХІ статью ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле). В случае создания небезопасности для государства, она может принимать такие защитные меры. Раньше такая статья практически не использовалась… Это было сделано для того, чтобы другим странам сберечь возможность ссылаться на эту статью в будущем", – отмечает доктор экономический наук, замдиректора Института международных отношений Александр Шнырков.

Но, продолжает эксперт, вряд ли другие страны будут ссылаться на эту статью в отношении Украины. Поскольку таким образом создадут "экономические проблемы для собственных граждан и производителей – они не будут получать более дешевую продукцию".

Впрочем, решение РФ относительно украинского транзита вредит самой Москве и иначе как политическими мотивами не объяснить, отмечает специалист.

"Россия теряет миллионы долларов, поскольку украинские товары не движутся по российской территории в Казахстан. А кто получал деньги? Россия получала деньги. Теперь нет. Россия наказывает саму себя", – говорит Александр Шнырков.

Впрочем, Украина имеет большие шансы выиграть апелляцию, убеждена партнер практики международной торговли Sayenko Kharenko Анджела Махинова. Прежде всего потому, что действия России касательно торговли с Украиной выглядят противоречиво и непоследовательно, что ставит под сомнение наличие тех самых "ключевых интересов в сфере безопасности".

"Какие ограничения ввела Россия? Она же не запретила транзит из Украины полностью, а выборочно – сначала в Казахстан, а потом и в Кыргызстан. Также РФ не запретила полностью импорт из Украины. Но если вы разрешаете торговлю, транзит в Узбекистан через Беларусь, что просто увеличивает путь (соответственно, многим экспортерам это стало нерентабельно), то в чем же нарушение национальной безопасности, ведь украинский товар итак идет через вашу территорию? Поэтому решение РФ выглядит неоднозначным. Кроме того, статья 21 никогда не поднималась в рамках разрешения споров в ВТО, поскольку все боялись, что страны будут ею оправдывать любые протекционистские меры. Это небезопасный прецедент, особенно в свете текущей мировой торговой войны, когда США применяют протекционистские меры, ссылаясь именно на национальную безопасность. Позитивным также является то, что группа экспертов все-таки рассмотрела требования Украины по ст. V ГАТТ и признала наличие нарушения со стороны РФ в этой части. Взирая на эти моменты, думаю, шансы на апелляцию – высокие", – отмечает Махинова.

Но в случае выигранной апелляции, Украина все же не сможет требовать компенсации за принесенный ущерб – в праве ВТО это не предусмотрено.

"Но есть инструмент так называемого принудительного исполнения. То есть, если мы выиграем апелляцию, Россия должна будет отменить ограничения по транзиту в разумный срок (кстати в ВТО четко определен порядок его установления). В противном случае, Украина имеет право приостановить свои обязательства в отношении России в рамках ВТО. Это значит, что мы можем применить в одностороннем порядке любые пошлины на товары с России, ввести эмбарго и т.д. в объеме, причинённых Украине убытков от ограничений транзита", – отмечает юрист.

Также Махинова обращает внимание: неправильно утверждать, что все споры в противостоянии России и Украины в рамках ВТО были проиграны Украиной. Несмотря на то, что в деле DS499 (меры в отношении железнодорожного оборудования) группа экспертов удовлетворила не все требования Украины, были признаны нарушения со стороны РФ в части неправомерных приостановлений сертификатов. Важным достижением для украинского бизнеса является также то, что РФ больше не сможет не признавать сертификаты соответствия, выданные другими членами Евразийского Экономического Союза (например, Беларуси или Казахстана), что позволит разблокировать украинский экспорт.

Напомним, в 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ограничил транзит украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2018 года он продлил ограничения до 1 июля 2019 года.

В своей жалобе в ВТО Украина оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " "Россия себя наказывает": что значит решение ВТО по транзиту украинских товаров". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.