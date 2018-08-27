Решения о повышении цен на газ пока нет – Рева

Решения о повышении цен на газ предварительно нет. Об этом в "Вечернем прайме" на "112 Украина" сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"По состоянию на эту минуту, насколько мне известно, пока такого решения нет. Вообще Фонд (МВФ) требует введения в действие постановления Кабмина, которое было утверждено. Если пересчитать цену газа по формуле, которая там есть, то с нынешних 6,95 цена на газ должна была бы быть почти 11 грн за 1 куб. м, это почти на 50% больше", – отметил Рева.

Он добавил, что в МВФ считают ключевыми две позиции: создание Антикоррупционного суда и достижение импортного паритета в цене на газ внутренней добычи с тем, который импортируется в Украину.

"Они (МВФ) считают, что для того, чтобы рынок работал, должна быть разрушена монополия. Пока "Нафтогаз", условно говоря, продает газ внутри страны ниже, чем это могли бы сделать импортеры, у нас рынка газа не будет, потому что здесь всегда будет тот, кто имеет возможность продавать дешевле. Поэтому это одно из условий для демонополизации рынка газа, для создания условий – как раз достижение такого паритета. Мы сегодня находимся в переговорном процессе, который касается того, что означает этот паритет в ценовом выражении. Какая будет реальная цена даже по сегодняшний момент – ведутся переговоры... В переговорах о цене на газ я не участвую", – добавил Рева.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман объяснил, почему Украине приходится рассматривать повышение цены на газ.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение условия, касающегося изменения цен на газ для населения, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, другое предусловие выделения Украине транша – соблюдение предельного дефицита госбюджета.