Гройсман объяснил, почему Украине приходится рассматривать повышение цены на газ

Глава правительства напомнил, что Кабмин в течение года отттягивал момент повышения цен на газ

Правительство Украины год удерживало цены на газ для населения от повышения, несмотря на взятые на себя обязательства, но сейчас такое повышение являеся условием продолжения программы внешних заимствований, объяснил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Вопрос о повышении цен на газ очень непростой. Вы знаете, что есть обязательства о том, что цены на газ будут расти в условиях повышения мировых цен на газ. Я уже год эту ситуацию сдерживаю… Однако сейчас стоит вопрос об очередном повышении", – рассказал глава правительства.

Гройсман напомнил, что повышение цен на газ является залогом продолжения привлечения финансирования на международных рынках.

"Это требование возникло потому, что нам нужна работа с внешними заимствованиями", – объяснил премьер.

Ранее в Министерстве финансов уже заявили, что визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы Украины с Фондом. Как подчеркнула и.о. министра финансов Оксана Маркарова, украинские власти заинтересованы обсудить с МВФ как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

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С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение условия, касающегося изменения цен на газ для населения, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, другое предусловие выделения Украине транша – соблюдение предельного дефицита госбюджета.