Резкое снижение инфляции навредит Украине – эксперт

Резкое снижение уровня инфляции в Украине негативно скажется на экономике. Такое мнение выразил старший экономист CASE-Ukraine, главный эксперт группы по налоговой и бюджетной реформам общественной коалиции "Реанимационный пакет реформ" Владимир Дубровский.

"Есть некоторая инерция. Поскольку у нас была очень высокая инфляция в 2015 году (к сожалению, по объективным причинам), не стоит ждать, что она мгновенно упадет. Если инфляция падает мгновенно, это как раз плохо отражается на экономике. Ведь производители закладывают в свои расчеты цены с учетом будущей инфляции, а по этим ценам товар не покупают, и им приходится свои расчеты ломать. Это процесс болезненный. Поэтому говорят, что дезинфляцию нужно делать постепенно. Конечно, когда инфляция очень большая, ее нужно снижать шоково, потому что тогда она уже движется ожиданиями. Но когда речь идет об инфляции порядка 14% – с такой инфляцией стараются бороться, снижая ее постепенно", – объяснил Дубровский.

Напомним, в феврале 2018 года в Украине в годовом изменении (по сравнению с февралем-2017) инфляция составила 14%. Это превысило прогнозы НБУ. Как пояснили в Нацбанке, превышение связано с подорожанием сырых продуктов питания и топлива, то есть составляющих инфляции, на которые НБУ не в силах повлиять.

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