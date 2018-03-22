Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной в случае неудачи "Северного потока-2" – МИД

Сегодня, 01:24

Замглавы МИД уточнила, что срок действующего контракта с "Газпромом" о поставках газа через территорию Украины истекает в 2019 году

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

В случае если строительство газопровода "Северный поток-2"(NordStream2) не будет закончено до конца 2019 года, Россия будет вынуждена пойти на переговоры с Украиной относительно нового контракта по транзиту газа, считает заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Сильные ли у нас позиции? Это будет зависеть также от того будет ли до конца 2019 года "Северный поток -2". Если его не будет, то Россия будет вынуждена пойти с нами на переговоры и вести их, учитывая наше законодательство", – сказала она в эфире телеканала "Прямой" в среду.

Замглавы МИД уточнила, что срок действующего контракта с "Газпромом" о поставках газа через территорию Украины истекает в 2019 году.

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"Nord Stream -2, думаю, не будет существовать в те сроки, которые рисует себе Россия, будет ли он существовать вообще – не могу сказать", – выразила мнение дипломат.

По словам Зеркаль нормы европейского энергетического законодательства были внедрены в украинское законодательство.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы были новые контракты и чтобы эти новые контракты соответствовали третьему европейскому энергопакету и давали доступ всем к нашей трубе, включая "Газпром"... Европа может создать равные условия для всех, чтобы "Газпром" не пользовался никакими привилегиями , к которым он привык", – добавила замминистра.

Как известно, Киев уже Киев официально попросил Европу отказаться от "Северного потока – 2".

Напомним, еще в ноябре-2017 года Европейская комиссия одобрила предложение о распространении европейского энергетического законодательства на газопровод "Северный поток – 2" и отметила, что Евросоюз поддерживает транзит газа через территорию Украины. В то же время, компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии. Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины. В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.

Как заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, иностранные компании, которые участвуют в проекте строительства Россией газопровода "Северный поток – 2", рискуют попасть под санкции США. 
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Источник:

Интерфакс-Украина

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