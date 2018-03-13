Украина официально попросила Европу отказаться от "Северного потока – 2"

Украина обратилась к Европейской комиссии (ЕК) с просьбой отказаться от реализации проекта газопровода "Северный поток – 2", который Россия планирует построить в обход Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Последние действия "Газпрома" окончательно подорвали имидж РФ как надежного партнера в энергетической сфере. Кремль четко показал, что продолжит использовать газа в ЕС как средство геополитической борьбы, сознательно пренебрегая и контрактными обязательствами, и правосудием. Учитывая это, Украина обратилась к Еврокомиссии с просьбой отказаться от "Северного потока-2", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Напомним, еще в ноябре-2017 года Европейская комиссия одобрила предложение о распространении европейского энергетического законодательства на газопровод "Северный поток – 2" и отметила, что Евросоюз поддерживает транзит газа через территорию Украины.

В то же время, компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода Nord Stream, ранее заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Речь идет о региональном разрешении, но компания расценивает его как сигнал о грядущем разрешении на строительство от властей Германии. Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины. В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.

Газовый демарш России

В конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинцам 2,56 млрд долларов.

После этого Россия сорвала импорт газа в Украину, который должен был начаться во исполнение решение Стокгольмского арбитража по поставкам газа. При этом было снижено давление транзитного газа на входе в украинскую "трубу", что поставило под угрозу поставки топлива в ЕС.

Также "Газпром" заявил, что будет расторгать контракты на поставку и транзит газа, заключенные с Украиной. Это нарушает требования Стокгольмского арбитража, который постановил, что договоры остаются действительными до 2019 года.