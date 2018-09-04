Россия и Турция создают проблемы для украинского экспорта муки

В РФ создается ассоциация экспортеров муки, в планах которой нарастить продажи этой продукции

На фоне глобальных макроэкономических изменений, торговых конфликтов формируются изменения в структуре торговли продукцией с добавленной стоимостью, в том числе мукой. В частности, на ситуацию влияет девальвация лиры и кризис в Турции, сообщают аналитики "АПК-Информ". Все это угрожает позиции Украины на международном рынке муки.

Так, ключевой мировой экспортер пшеничной муки – Турция – испытывает сложности на фоне девальвации национальной валюты, которая усиливает зависимость страны от экспорта муки, но ограничивает возможности по закупке сырья для переработки. Второй по объемам поставок экспортер – Казахстан – испытывает давление на рынок муки за счет развития перерабатывающей отрасли в Узбекистане, который является основным покупателем казахстанской продукции. В частности, в Узбекистане до 1 января 2020 года освобождается от таможенных сборов импорт пшеницы и стимулируется экспорт муки.

Кроме того, в России создается ассоциация экспортеров муки, в планах которой за 10 лет нарастить экспорт этой продукции до 7 млн тонн в год.

"Таким образом, активизация указанных игроков может усилить конкуренцию на мировом рынке муки. Активизация поставок муки из РФ может составить конкуренцию украинской продукции на ключевых азиатских рынках, в первую очередь на рынке КНДР", – отмечают специалисты.

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В КНДР, напрямую или через Китай, в июле-мае 2017/18 МГ было отправлено 136,5 тыс тонн российской муки и 122,8 тыс тонн украинской, тогда как за аналогичный период сезона-2016/17 объемы поставок составили 61 тыс тонн и 101,9 тыс тонн, соответственно.

"Развитие собственной переработки в странах-потребителях будет стимулировать снижение цен на импортируемую муку, что еще более усложнит конкурирование на глобальном рынке для украинских мукомолов", – предупреждают эксперты.

Напомним, ранее украинские аграрии предупреждали, что засуха поднимет цены на хлеб и муку.