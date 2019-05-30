"Россия – источник сырья": эксперт рассказал, как Китай использует Кремль

РФ быстро наращивает отставание не только от Запада, но и от Поднебесной, считает дипломат

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Getty Images

Несмотря на заявления Кремля о "дружбе" России и Китая, сотрудничество между этими странами – далеко не равноправное. Об этом в блоге на сайте "Сегодня" рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский.

"Трудно найти новые эпитеты, чем те, которые используются в официальных источниках Москвы и Пекина для восхваления отношений КНР и РФ. Это самое что ни на есть теснейшее партнерство, надежное и долговечное, нерушимая дружба и взаимопонимание на уровне идеальных супругов в семье. Для несведущего наблюдателя может показаться, что мы имеем дело с реальным стратегическим альянсом второй экономики мира и самой "ресурсной" территории, практически не освоенной и не заселенной. На самом деле в Москве недолюбливают жестких и неуступчивых "китайских коммунистов", которые вопреки громким заявлениям и обещаниям вовсе не спешат инвестировать в совместные проекты, практически осваивая вместо этого Сибирь и Дальний Восток", – отмечает Корсунский.

Дипломат отмечает, что торговля КНР и РФ достигла 100 млрд долларов. Однако такой объем достигнул за счет скупки китайцами российского сырья.

"В нормальных обстоятельствах китайская угроза подталкивала бы Москву к сближению с Западом (для баланса), однако имперские замашки Кремля, аннексия Крыма и война на Донбассе сделали такое сближение невозможным. В результате у [Владимира] Путина нет другого выхода, как дружить с Си [Цзиньпином] и рано или поздно согласиться на роль "младшего брата", – пишет Корсунский.

По его словам, Россия быстро наращивает отставание не только от Запада, но и от КНР – экономически и технологически

"А военной мощи России в Пекине не боятся совсем. Агрессия против Украины лишила Москву свободы маневра, и эта ситуация легко читается в Пекине. Вскоре Си Цзиньпин поедет на Санкт-Петербургский экономический форум и будет там выступать. Затем он посетит Бишкек, где состоится саммит ШОС, затем его ждут в Таджикистане на каком-то международном форуме. Всюду он будет говорить о необходимости сотрудничества на основе политики открытости, инклюзивности и взаимной выгоды. Невозможно отрицать, что у КНР и РФ есть общие интересы, противоречащие интересам США, к примеру, в Иране и Венесуэле, однако даже это не должно вводить в заблуждение. Россия для Китая – это источник сырья, пространство для развития и возможность политического маневра. Китай для РФ – попытка показать Западу, что ему есть альтернатива, и некоторая политическая поддержка в ООН и других международных форумах. Китай России технологии ни за что не отдаст, разве что может помочь деньгами", – резюмирует дипломат.

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" в блоге Сергея Корсунского "Игрища престолов: в борьбу вступает Меркель".

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