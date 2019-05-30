Сергей Корсунский Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Игрища престолов: в борьбу вступает Меркель

В одном из недавних интервью Ангела Меркель заявила, что Европа должна поменять свою позицию, чтобы противостоять вызовам, связанным с тремя крупными мировыми конкурентами — Китаем, Россией и США. О том, что разногласия между ЕС и США с момента избрания Трампа развиваются по восходящей и уже достигли весьма высокого уровня взаимной неприязни, известно достаточно давно. Однако тот факт, что канцлер Германии поставила США в один ряд с коммунистическим Китаем и ревизионистским режимом Путина означает реальный сдвиг в европейском сознании. Очевидно, в главных европейских столицах наконец осознали, что эпоха трансатлантической солидарности, которой так гордился Запад после окончания предыдущей Холодной войны, подошла к концу. Более того, за океаном заговорили о новой "Холодной войне", на этот раз – с Китаем. При всех опасениях относительно политики Пекина Европа совершенно не желает втягиваться в противостояние США с КНР, тем более, что в рядах членов Евросоюза нет единства по этому поводу. Попробуем разобраться, как видится новый поворот в "игрищах престолов" из столиц противоборствующих "королевств".

Прежде всего, возникают сомнения относительно определения "новой Холодной войны". Современный Китай принципиально отличается от СССР – и с точки зрения экономической модели, потенциала и уровня технологического развития, и с точки зрения государственной идеологии. Китайские лидеры уже довольно продолжительное время повторяют, что Компартия КНР не ставила и не ставит задачу идеологической экспансии даже в своем ближнем зарубежье. Действительно, эффективная внешняя политика Китая, инструментом которой является прежде всего экономическое сотрудничество, уже позволила КНР занять лидирующие позиции в Африке, серьезно закрепиться в Южной Америке и уж конечно укрепиться в Азии. Но не существует ни одного примера возникновения где-либо коммунистического режима, поддерживаемого КПК. По степени жесткости и агрессивности в продвижении интересов КНР китайские компании напоминают больше самый настоящий капиталистический Запад, чем по-мужски крепкие объятия и поцелуи руководителей ЦК КПСС с разнообразными "секретарями" "братских" компартий социалистического блока. Отдельные нюансы типа Вьетнама, КНДР, Кубы и Венесуэлы не являются определяющими.

В основе противостояния США и КНР лежит неприкрытый экономический интерес Трампа. Тот факт, что США действуют откровенно в нарушение принципов СОТ и проявляют чудеса недобросовестной конкуренции (как в случае с Huawei) обязательно вернется бумерангом для самих США. Недавний отчет МВФ однозначно подтвердил то, что экономисты предсказывали с самого начала американо-китайской торговой войны – большинство доходов от введения тарифов на китайские товары оплачивается американскими потребителями. При этом ни структура торговли, ни ее объемы существенно не изменились. В Китае были разочарованы выходом США из торговых переговоров, но приняли решение не уступать – Си Цзиньпин вскоре неизбежно столкнется с проблемами в экономике КНР, которые накапливались на протяжении всего периода длительного беспрецедентного роста, и он никак не может показать слабинку в споре с США. Однако для маневра ему нужно политическое пространство, и, как это уже случалось в прошлом, таким пространством является Россия.

Трудно найти новые эпитеты, чем те, которые используются в официальных источниках Москвы и Пекина для восхваления отношений КНР и РФ. Это самое что ни на есть теснейшее партнерство, надежное и долговечное, нерушимая дружба и взаимопонимание на уровне идеальных супругов в семье. Для несведущего наблюдателя может показаться, что мы имеем дело с реальным стратегическим альянсом второй экономики мира и самой "ресурсной" территории, практически не освоенной и не заселенной. На самом деле в Москве недолюбливают жестких и неуступчивых "китайских коммунистов", которые вопреки громким заявлениям и обещаниям вовсе не спешат инвестировать в совместные проекты, практически осваивая вместо этого Сибирь и Дальний Восток. Торговля КНР и РФ достигла 100 млрд – и все это за счет скупки китайцами российского сырья. В нормальных обстоятельствах китайская угроза подталкивала бы Москву к сближению с Западом (для баланса), однако имперские замашки Кремля, аннексия Крыма и война на Донбассе сделали такое сближение невозможным. В результате у Путина нет другого выхода, как дружить с Си и рано или поздно согласиться на роль "младшего брата". Россия быстро наращивает отставание не только от Запада, но и от КНР экономически и технологически, а военной мощи России в Пекине не боятся совсем. Агрессия против Украины лишила Москву свободы маневра, и эта ситуация легко читается в Пекине. Вскоре Си Цзиньпин поедет на Санкт-Петербургский экономический форму и будет там выступать. Затем он посетит Бишкек, где состоится саммит ШОС, затем его ждут в Таджикистане на каком-то международном форуме. Всюду он будет говорить о необходимости сотрудничества на основе политики открытости, инклюзивности и взаимной выгоды. Невозможно отрицать, что у КНР и РФ есть общие интересы, противоречащие интересам США, к примеру, в Иране и Венесуэле, однако даже это не должно вводить в заблуждение. Россия для Китая – это источник сырья, пространство для развития и возможность политического маневра. Китай для РФ – попытка показать Западу, что ему есть альтернатива, и некоторая политическая поддержка в ООН и других международных форумах. Китай России технологии ни за что не отдаст, разве что может помочь деньгами.

До недавнего времени попытки Европы как-то реагировать на актуальные вызовы глобального уровня выглядели неуверенными и хаотичными. Неспособность самостоятельно разрешить кризис беженцев, отстоять позиции в споре с США относительно Ирана и соглашения по климату, так и не достигнутое взаимопонимание по уплате 2% ВВП на оборону в рамках НАТО и какая-то бесконечная история с Брексит – вот неполный перечень европейских проблем на фоне реального кризиса элит. Макрон не успел избраться, как его атаковали "желтые жилеты", Меркель уже успела разочароваться в преемнице, в Италии при власти оказались популисты, а Мей уходит в отставку. На фоне всего этого обнаружился еще и "вызов КНР", который Европа должна принять. Отвергнутые в США китайцы стали активнее инвестировать в ЕС, скупать активы и повсеместно внедрять технологию 5G с помощью оборудования Huawei, которое, если верить Вашингтону, имеет привычку "работать" на спецслужбы КНР. И если на западе ЕС позиция США и подобная активность китайских компаний была воспринята с подозрительностью, то среди восточной части Евросоюза – значительно более снисходительно. Лишь Польша полностью учла позицию США, что вполне объяснимо с учетом интенсификации других направлений сотрудничества.

Европейцы оказались расколоты не только в отношении КНР, но в значительно большей мере – в отношении России. Пятилетка санкционного давления, очевидно, подходит к концу. Подвигнуть Путина на уход из Донбасса и возврат Крыма не удалось. Да, Россия потеряла огромные деньги, темп для развития и уважение в приличном обществе. Однако новая Realpolitik, возникшая, не в последнюю очередь, в связи с дефицитом идей с нашей стороны, предусматривает не ужесточение санкций, а, наоборот, смену кнута на пряник, и для начала – в Совете Европы. Поддержка "Северного потока-2" и при этом абсолютный тупик на газовых переговорах по транзиту через Украину выглядят как еще одно поражение Европы, только добавляющее проблем для и без того расколотого Брюсселя. С другой стороны, на позитивные для РФ тенденции указывает и недавний телефонный разговор Трампа с Путиным, после которого заговорили об их новой встрече на очередном многостороннем саммите. Россия добилась своего в Венесуэле и это, конечно же, не прошло в мире незамеченным. Заговорили о возможном "размене" Венесуэлы на Украину (это абсолютно невозможно), совместных шагах по Северной Корее (почему бы нет) и каких-то договорах по ограничению ракетных вооружений. Разумеется, до полного доверия тут далеко, однако контакты налаживаются (вспомним недавний визит в Россию Помпео) что не может не радовать Москву. Любопытно, что именно в контексте этого визита в китайских СМИ появились публикации, убеждающие читателей, что никакие договоренности США и России не будут достигнуты за счет Китая. Действительно, в прошлом США пытались дружить с Китаем против СССР, теперь, решили в Пекине, нельзя исключать сближение США и РФ "против" КНР, однако такое вряд ли возможно. Любопытно, что после визита Помпео Лавров заявил, что "США, Россия и КНР должны снять взаимное подозрение и непонимание и непрерывно развивать сотрудничество и диалог". Конечно же, такое заявление не могло пройти незамеченным в Берлине. Фрау Меркель отозвалась призывом к действию.

Тем временем прошли выборы в Европарламент, и их результаты оказались более евроцентричными, чем ожидалось. Вскоре будет сформирован новый состав Еврокомиссии, которой и предстоит найти место ЕС в новой геополитической "игре престолов". Очевидно, госпожа канцлер вновь решила, что именно Германия должна подумать обо всей Европе. Подобной, но независимой точки зрения придерживается и президент Франции Макрон. Очень важно, чтобы при всем при этом они не забыли об Украине. Впрочем, кажется, наша новая власть делает все, чтобы сделать подобную "забывчивость" невозможной.

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