Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости политики

"Давайте начнем с чистого листа": в России выступили с циничным предложением к Украине

29 мая, 17:01

Москва ждет выборов в Раду и рассчитывает на смену риторики нового президента Украины, говорит Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: kremlin.ru
Валентина Матвиенко. Фото: kremlin.ru.

Несмотря на развязанную Россией войну на Донбассе, в Москве цинично призвали Украину к нормализации отношений, и начать все "с чистого листа". Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия заинтересована в налаживании нормальных добрососедских отношений с Украиной. Такой же, я знаю, запрос сегодня существует и в украинском обществе … И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента (Владимира Зеленского. – Ред.), получившего, кстати, мощную поддержку населения … Мы такие сигналы от президента Украины ждем и ждем изменения риторики", – сказала она.

Матвиенко рассчитывает, что Верховная Рада проявит интерес к восстановлению диалога с Россией, и Москва будет приветствовать такой шаг.

Читайте также

"Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше. Заинтересованность должна быть с обеих сторон. Что касается нас — мы открыты к диалогу. Конечно, действующим украинским депутатам сейчас не до этого, они все озабочены подготовкой к выборам. Будем ждать сигналов от депутатов новой Рады", – подчеркнула председатель Совфеда РФ.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский поставил условие Кремлю по нормализации отношений Украины и России. Москва на ближайшей встрече в "нормандском формате" должна продемонстрировать шаги к деэскалации конфликта с Украиной, считает глава государства.


А еще в прошлом году президент РФ Владимир Путин рассказывал, когда между странами нормализуются отношения. Хозяин Кремля назвал нынешнюю ситуацию между Москвой и Киевом абсолютно ненормальной.

Аннексия Крыма

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, отношения, Украина, матвиенко, нормализация

Вы сейчас просматриваете новость " "Давайте начнем с чистого листа": в России выступили с циничным предложением к Украине". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в Европарламент: как повлияет на Украину перестановка сил в ЕС

27 мая, 12:11

По словам эксперта-международника, правые могут ставить палки в колеса, но многое будет зависеть от самой Украины

Украина – не Россия: почему Зеленскому не стоит идти на конфронтацию с Радой

12 мая, 06:45

Политолог назвал первые возможные последствия обращения Зеленского к Раде

Трамп хочет поладить с Россией

9 мая, 20:22

Трамп также хочет подружиться с Китаем

Зеленский рассказал, что сейчас есть "общего" между Украиной и Россией

2 мая, 14:18

Действия Москвы в отношении Украины ни на йоту не приближают урегулирование отношений между странами, считает новоизбранный президент

Хомчак объяснил, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

Стиль и модные образы Елены Зеленской

Дипломат США рассказал о "странной позиции" Меркель по Украине

8 признаков того, что вы с мужчиной за которого стоит выйти замуж

Адвокат о последствиях для РФ невыполнения решения Трибунала ООН

Чего не ожидал Кремль, планируя войну на Донбассе, – мнение

"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Петиция об отставке Зеленского: реакция Администрации президента

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь