"Давайте начнем с чистого листа": в России выступили с циничным предложением к Украине

Москва ждет выборов в Раду и рассчитывает на смену риторики нового президента Украины, говорит Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: kremlin.ru.

Несмотря на развязанную Россией войну на Донбассе, в Москве цинично призвали Украину к нормализации отношений, и начать все "с чистого листа". Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия заинтересована в налаживании нормальных добрососедских отношений с Украиной. Такой же, я знаю, запрос сегодня существует и в украинском обществе … И мы бы очень хотели, чтобы такие же сигналы сегодня поступили и со стороны нового президента (Владимира Зеленского. – Ред.), получившего, кстати, мощную поддержку населения … Мы такие сигналы от президента Украины ждем и ждем изменения риторики", – сказала она.

Матвиенко рассчитывает, что Верховная Рада проявит интерес к восстановлению диалога с Россией, и Москва будет приветствовать такой шаг.

"Мы готовы трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений. Но без диктата, без каких-то придуманных условий с их стороны. Давайте начнем с чистого листа. Разберем, к чему мы пришли и как это исправить. И будем вместе двигаться дальше. Заинтересованность должна быть с обеих сторон. Что касается нас — мы открыты к диалогу. Конечно, действующим украинским депутатам сейчас не до этого, они все озабочены подготовкой к выборам. Будем ждать сигналов от депутатов новой Рады", – подчеркнула председатель Совфеда РФ.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский поставил условие Кремлю по нормализации отношений Украины и России. Москва на ближайшей встрече в "нормандском формате" должна продемонстрировать шаги к деэскалации конфликта с Украиной, считает глава государства.

А еще в прошлом году президент РФ Владимир Путин рассказывал, когда между странами нормализуются отношения. Хозяин Кремля назвал нынешнюю ситуацию между Москвой и Киевом абсолютно ненормальной.

Аннексия Крыма

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

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