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Россия может усилить агрессию из-за решения ЕС по "Северному потоку – 2"

Сегодня, 13:34

Елена Зеркаль предлагает усилить давление на Москву новыми санкциями, так как российская реакция на Газовую директиву ЕС может быть тяжелой

Фото: AFP
Россия может усилить агрессию из-за решения ЕС по "Северному потоку – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/545/c62/5c6545c626dd1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/545/c62/5c6545c626dd1.jpg Экономика Елена Зеркаль предлагает усилить давление на Москву новыми санкциями, так как российская реакция на Газовую директиву ЕС может быть тяжелой

Пока Европа решает судьбу "Северного потока – 2", в Украине считают, что поправки к Газовой директиве Евросоюза могут побудить Россию к еще более агрессивным действиям. Поэтому нужно усилить санкционное давление на Москву. Об этом написала в Facebook заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.

Она напомнила, что 8 февраля КОРЕПЕР (Комитет постоянных представителей государств, занимающийся подготовительной работой для Совета ЕС) принял позицию Совета ЕС по поддержке этих изменений. А уже 12 февраля проведен триалог между Советом ЕС, Еврокомиссией и Европейским парламентом и были согласованы изменения.

Директива определяет, как оператор газопровода и регулятор должны действовать, чтобы обеспечить соответствие "Северного потока – 2" требованиям энергетического права ЕС.

"В рамках триалога было решено, как Еврокомиссия может обеспечить эффективный контроль за соблюдением права ЕС газопроводами, которые идут из третьих стран. Итак, мы имеем правовые рамки, в которых функционирование "Северного потока – 2" возможно только при условии его соответствия нормам права ЕС. Это то, чего требовала Украина. Мы постоянно отмечали, что СП-2 не должен иметь конкурентное преимущество от того, что может не соблюдать права ЕС", – написала Зеркаль.

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В то же время она отметила, что изменения в Газовой директиве еще не снимает российской угрозы из-за скандального газопровода.

"Мы увидели очень агрессивную реакцию со стороны РФ на попытки регулировать СП-2, вплоть до того что "достроим Северный поток и разберемся с Украиной". Теперь это четкий лозунг российской пропаганды. Есть риск того, что распространение требований ЕС на СП-2 сделает поведение РФ еще более агрессивным. Это требует усиления давления на Россию, включая возможными санкциями", – подчеркнул замминистра.

Ранее Совет Евросоюза и Европарламент достигли договоренности по поправкам к Газовой директиве ЕС. 8 февраля немецкие и французские СМИ сообщили, что в споре по "Северному потоку – 2" Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток – 2".

В ЕС стремятся принять согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными трубопроводами. Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока – 2" этой страной является Германия.

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Тег Россия, ЕС, Зеркаль, Северный поток 2

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