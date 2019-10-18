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Россия начала наполнять газом "трубу" в обход Украины

18 октября, 15:22

Запустить газопровод "Турецкий поток" в эксплуатацию Россия собирается к конца года

Газопровод "Турецкий поток". Фото: Газпром

Газопровод "Турецкий поток". Фото: Газпром

В России заявили о завершающем этапе испытаний своего газопровода "Турецкий поток".

Как сообщили в проектной компании South Stream Transport B.V, 18 октября по первой из двух ниток морского участка "трубы" пустили природный газ.

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"Заполнение газом системы газопроводов является значительным шагом к началу фактических поставок газа в Турцию и Юго-Восточную Европу по новой системе морских газопроводов", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что запустить газопровод в эксплуатацию собираются до конца 2019 года.

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Как уже писали "Сегодня" писали, что "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

Напомним, ранее в компании "Оператор газотранспортной системы Украины" предупредили о рисках, которые реализация проекта "Турецкий поток" несет не только для украинской экономики, но также для стран Южной Европы и Молдовы – это может привести к почти полной остановке транзита по южному направлению в Турцию.

Мы также писали, что Азербайджан пригласил Украину к участию в проекте "Южный газовый коридор", в рамках которого в прошлом году был запущен Трансанатолийский газопровод (TANAP) в обход России.

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газ Россия Турция газопровод South Stream Турецкий поток

Источник: Сегодня

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