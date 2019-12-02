Россия наступает на газовый рынок Китая: Путин запустил газопровод "Сила Сибири"

Владимир Путин / Фото: Reuters

В понедельник, 2 декабря, Россия начала поставлять природный газ через трубопровод "Сила Сибири" в Китай, потребление газа в котором в ближайшие годы превысит 300 млрд куб. м в год. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия по видеосвязи – так же, как и председатель КНР Си Цзиньпин. А вот глава российского газового монополиста "Газпрома" Алексей Миллер находился в этот момент на приграничной компрессорной станции в Амурской области, откуда Россия и начала поставки газа в Китай.

Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря, но работы были завершены раньше срока. В компании "Газпром экспорт" сообщили, что согласно контрактным обязательствам, в 2020 году по газопроводу предполагается поставить 5 млрд куб. м, в 2021 году — 10 млрд куб. м, в 2022 году — 15 млрд куб. м.

По газопроводу "Сила Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на экспорт в Китай, так и на внутренний рынок РФ. Трасса газопровода проходит по территориям трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Протяженность "Силы Сибири" составляет около 3 тыс. км, на проект потратили 1,1 трлн руб.

Контракт о поставках газа в Китай "Газпром" и китайская CNPC подписали 21 мая 2014 года. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров российского газа в Китай. Сумма сделки составляет 400 млрд долларов. За время действия контракта китайским потребителям планируется поставить более 1 трлн куб. м газа.

Реклама

После выхода "Силы Сибири" на проектную мощность в 38 млрд куб. м газа в год Китай станет вторым по объему потребителем российского газа в мире после Германии, которая приобрела 58,5 млрд куб. м газа "Газпрома" в 2018 году.

Китай является самым быстрорастущим потребителем и крупнейшим импортером газа в мире. По данным ВР, потребление газа Китаем в 2018 году выросло на 17,7% к уровню 2017 года и составило 283 млрд куб. м в год, импорт — на 30,7% — до 125,5 млрд куб. м в год. Такой рост связан с проводимой в стране политикой по замене угля на газ — более экологически чистый источник энергии. По этой причине Китай вынужден увеличивать собственную добычу, которая в 2018 году составила 161,5 млрд куб. м.

При этом по уровню потребления газа Китай находится на третьем месте в мире после США и России.

Основными поставщиками газа в Китай в 2018 году стали Туркменистан (33,8 млрд куб. м), Австралия (23,6 млрд куб. м), Катар (10,3 млрд куб. м). По состоянию на конец 2018 года экспорт сжиженного природного газа (LNG, СПГ) из России в Китай составил 1,6 млрд куб. м, или 2% от китайского импорта LNG в 2018 году.

Ожидается, что собственная добыча газа в Китае может вырасти до 260 млрд куб. м к 2030 году, но темпы прироста все равно будут отставать от спроса. В результате потребность в импорте может возрасти к 2030 году до 285 млрд куб. м.

Как известно, также Россия активно строит газопроводы в обход Украины. В конце октября российский проект "Северный поток – 2" получил финальное разрешение на строительство от Дании. Разбирательства по этому вопросу тянулись более двух лет. Запустить газопровод Россия планировала до конца 2019 года, однак теперь начало его работы может быть перенесено на начало 2020-го.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама