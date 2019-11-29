Жалоба не помогла: "Северный поток – 2" получил окончательный "зеленый свет"

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Компания Nord Stream 2 может продолжить строительство газопровода "Северный поток – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании в соответствии с решением Датского энергетического агентства (ДЭА) от 30 октября этого года. Об этом заявил глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

"В среду (27 ноября) Датское энергетическое агентство утвердило условия, связанные со строительством трубопровода, поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта", – отметил он.

При этом в пресс-службе ДЭА сообщили, что в Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики в установленные для подачи таких документов сроки поступила апелляция на разрешение строительства газопровода.

"Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций", – отметила представитель пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ергенсен.

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Вместе с тем она подчеркнула, что поступившая в Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики жалоба не приостанавливает разрешения, данного ДЭА компании Nord Stream 2.

"Разрешение может быть использовано Nord Stream 2 согласно решению ДЭА. В целом, жалоба не имеет приостанавливающего действия", - отметила представитель пресс-службы Апелляционного совета Эллен Эвиг Ергенсен.

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При этом в пресс-службе не уточнили, кто именно направил жалобу.

Напомним, ранее Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет.

В Nord Stream 2 AG отмечают, что уже уложено более 2100 километров газопровода в обход Украины. А ранее глава российского "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на постройку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

США и Украина выступают против строительства газопровода, так как он расширяет влияние Кремля в Европе. При этом в США готовят новые санкции против "Северного потока – 2". Соответствующий законопроект об энергетической безопасности Европы подготовил конгрессмен от Республиканской партии Энди Барр.

Также президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Россия сможет "выкрутить руки" Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2":

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