/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

После сокращения прокачки российского газа через Украину транзит начал восстанавливать объемы. Об этом сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Постепенно выходим на запланированные объемы транзита – к 8 января транзит превысил 100 млн [кубических метров газа] в сутки. Заявки на транзит выполняются в полном объеме", – написал Макогон на своей странице в Facebook.

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Ранее Макогон уже сообщал, что "Оператор ГТС" в полном объеме получил оплату за свои услуги от российского "Газпрома" из расчета 178 млн м3 в сутки, так как услуги оказываются на условиях предоплаты.

В тренде Россия наращивает транзит газа через Украину

Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, считает, что за пять лет получит не менее 7,2 млрд долларов:

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