Сколько Россия будет платить за транзит газа: Оржель назвал впечатляющую сумму

Россия еще долго не сможет пускать газ в обход Украины и ей придется раскошелиться

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что благодаря подписанному с Россией контракту на транзит газа Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов, приводит его слова пресс-служба Кабмина.

По его словам, Россия еще долго не сможет пускать газ в обход Украины.

"Одним из условий Украины во время переговоров была уплата 2,9 миллиарда долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража. Эти деньги мы уже получили. Плюс, с учетом того, что украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы, мы будем получать за транзит в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 миллиарда долларов ежегодно", – сказал Оржель.

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Как сообщали новости "Сегодня", согласно пятилетнему соглашению, минимальный объем прокачиваемого через Украину российского газа – 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд – в последующие четыре года. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что от транзита российского газа Украина получит не менее 7,2 млрд долларов за пять лет. Кроме того, он объяснил, что транзитный контракт содержит принцип "качай или плати".

В тренде Украина и Россия подписали контракт на транзит газа

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписание контракта означает энергетическую безопасность страны и благосостояние украинцев, а в глазах Европы Украина утвердилась в качестве надежного партнера. В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что соглашение России и Украины может позволить снизить цену на газ в Украине.

Как известно, срок действия нынешнего контракта на транзит газа истекает 31 декабря. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что транзит газа без контракта невозможен. Потому стороны должны подписать все документы до 1 января, чтобы избежать прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. По достигнутому компромиссу "Газпром" заплатил 2,9 млрд долларов живыми деньгами – это компенсация по решению Стокгольмского арбитража. А Украина, в свою очередь, отказалась от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

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