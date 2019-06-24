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Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

24 июня, 04:20

Украинско-российский контракт о транзите газа в Европу истекает в конце 2019 года

Фото: "Нафтогаз Украины"
Фото: "Нафтогаз Украины".

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом". Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.

По его словам, Кремль продолжит поставки газа через Украину на "экономически рентабельных условиях". Приходько добавил, что по окончании строительства "Северного потока-2" маршруты транзита газа не будут изменены. "Это касается как Украины, так и других стран", — заметил он.

Напомним, ранее "Нафтогаз Украины" разработал запасной вариант на случай, если Россия и Украина не заключат новый контракт на транзит газа. В этом случае "Газпрому" предложат заключить с "Нафтогазом" контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа.

Как известно, украинско-российский контракт о транзите газа в Европу истекает в конце 2019 года. Украина настаивает на заключении нового контракта по европейским правилам, а Россия заявляет о невозможности такого варианта и выдвигает свои условия, в числе которых, например, и "прощение" Украиной штрафа, наложенного на "Газпром" Стокгольмским арбитражем. При этом в "Нафтогазе" регулярно предупреждают, что Москва может начать новую газовую войну:


Подробнее переговорах по транзиту российского газа через территорию Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале "Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам".

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Тег газ, Россия, Газпром, Нафтогаз, транзит, ГТС, Украина

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Источник:

ТАСС

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