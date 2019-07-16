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Россия остановила транзит газа по "Северному потоку"

16 июля, 10:22

Газопровод будут ремонтировать в течение двух недель

Фото: AFP

Обе нитки морского газопровода "Северный поток" остановлены на две недели, до утра 30 июля, для проведения планового технического обслуживания. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport.

"Регулярное годовое техническое обслуживание является частью планово-предупредительных ремонтов и проводится в седьмой раз с начала эксплуатации газопровода", – отмечает проектная компания Nord Stream AG.

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Отмечается, что механические компоненты и системы автоматизации проходят тщательную проверку для обеспечения надежной, безопасной и эффективной работы двух ниток газопровода в течение проектного срока службы, составляющего не менее 50 лет.

"График работ по техническому обслуживанию трубопровода был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток", - напоминают в компании.

В сутки "Северный поток" прокачивает до 170 млн кубометров газа.

В момент остановки одних газопроводов возрастает объем прокачки по другим маршрутам (справедливо ожидать роста транзита газа через Украину), у получателей голубого топлива возможно сокращение закачки газа в подземные хранилища и отбор газа из ПХГ.

Также остановки газопроводов и добычных промыслов на ремонт способны оказать поддержку ценам на газ на спотовом рынке.

Напомним, Россия и ее партнеры занимаются строительством газопровода "Северный поток – 2", который позволит в дальнейшем обходиться без транзита газа через Украину даже в случае остановки первой нитки газопровода. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее обсудил "Северный поток - 2" с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны отметили, что запуск газопровода тесно связан с вопросом сохранения транзита газа через Украину.


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Тег ремонт, остановка, газопровод, Северный поток, Nord Stream, транзит газа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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