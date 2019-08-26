Россия построила 75% газопровода в обход Украины

Фото: nord-stream.com

Газопровод "Северный поток-2" готов на 75 процентов от общей протяженности двух ниток — по дну Балтийского моря уложено 1855 километров. Об этом сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG, ранее назвавшая сроки завершения строительства шведского участка "Северного потока – 2".

Также продолжается укладка труб в территориальных водах России. На "продвинутом этапе", по данным подрядчика, находятся работы на береговых участках России и Германии.

В сообщении отмечается, что на все трубы, необходимые для строительства, нанесено утяжеляющее бетонное покрытие, а также "практически закончены" все логистические операции с ними.

Реклама

Читайте также: Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве

В тренде Боевики на Донбассе усилили обстрелы, погиб украинский боец

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год. Учредителем выступает российский "Газпром".

В то же время, западные СМИ уже отмечали, что проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута – таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.

Вопрос "Северного потока – 2" ранее обсудили президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама