Первая нитка шведского участка уже готова, а строительство второй возобновится в сентябре

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Стало известно, когда завершится укладка шведского участка "Северного потока – 2" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20nord%20stream%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20nord%20stream%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4 2019-08-05T20:28:00+03:00 Экономика Первая нитка шведского участка уже готова, а строительство второй возобновится в сентябре

Работы в исключительной экономической зоне Швеции по укладке газопровода "Северный поток – 2", который строится в обход Украины, планируется завершить в октябре 2019 года. Об этом информирует оператор проекта Nord Stream 2.

Согласно сообщению, укладка 510-километрового шведского участка газопровода практически завершена: первая нитка на этом отрезке уже готова, строительство второй возобновится 1 сентября.

"Всего в настоящее время уже уложено более 1700 км газопровода "Северный поток – 2" в Германии, Швеции, Финляндии и России в соответствии с действующими разрешениями", – отметили в пресс-службе.

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Оператор также добавил, что 3 августа последняя партия труб для строительства газопровода покинула склад хранения в порту Карлсхамн (Швеция), а всего с 7 октября 2017 года через порт было отгружено около 39 тыс. труб.

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"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром".

В июле глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отмечала, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

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