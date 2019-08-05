Стало известно, когда завершится укладка шведского участка "Северного потока – 2"

Работы в исключительной экономической зоне Швеции по укладке газопровода "Северный поток – 2", который строится в обход Украины, планируется завершить в октябре 2019 года. Об этом информирует оператор проекта Nord Stream 2.
Согласно сообщению, укладка 510-километрового шведского участка газопровода практически завершена: первая нитка на этом отрезке уже готова, строительство второй возобновится 1 сентября.
"Всего в настоящее время уже уложено более 1700 км газопровода "Северный поток – 2" в Германии, Швеции, Финляндии и России в соответствии с действующими разрешениями", – отметили в пресс-службе.
Оператор также добавил, что 3 августа последняя партия труб для строительства газопровода покинула склад хранения в порту Карлсхамн (Швеция), а всего с 7 октября 2017 года через порт было отгружено около 39 тыс. труб.
"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год. В консорциум по строительству газопровода входят французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем выступает российский "Газпром".
В июле глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отмечала, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк