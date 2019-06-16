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Россия предлагает Украине "решение" по газу: эксперт объяснил причины

16 июня, 08:52

Страны Южной Европы нуждаются в транзите голубого топлива через Украину

Фото: "Газпром"
Фото: "Газпром".

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев объяснил, в связи с чем возникли предложения со стороны России, при участии европейских заинтересованных лиц, о продолжении газовых контрактов.

"К началу 2020 года, скорей всего, не будут выполнены все необходимые работы для того, чтобы запустить "Северный поток-2". А Европе необходим российский газ. Там две проблемы. Во-первых, до сих пор Дания не может дать все необходимые им разрешения. А во-вторых, не готов сухопутный участок. Кроме того, украинский маршрут выгоден странам Южной Европы. Те же итальянцы не хотят переплачивать за поставки газа обходными путями, через всю Германию, Австрию и т.д. А через Турцию транспортировать – нет необходимой мощности газопроводов между Турцией и Европой. И тут многое будет зависеть от того, как быстро построят газопровод через Болгарию", – объясняет Геннадий Рябцев.

Напомним, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев потребовал трехсторонние газовые переговоры с "Газпромом" и представителями Евросоюза. Он также выразил подозрения о наличи неприемлемых условий в предложениях "Газпрома" о якобы готовности снизить цену на газ для Украины.


Подробнее о переговорах насчет транзита российского газа через территорию Украины читайте в материале "Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам" на сайте "Сегодня"

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Тег газ, Газпром, Нафтогаз, газопровод, ГТС, газовые переговоры, транзит газа

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Сегодня

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