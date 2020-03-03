Россия прокачала через Украину меньше газа, чем забронировала

В феврале российский "Газпром" транспортировал через украинскую ГТС 76% от забронированных объемов газа. Об этом сообщил глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

"По оперативным данным, транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдову в феврале составил 3,926 млрд куб. м. Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с "Газпромом", – написал Макогон в Facebook.

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По его словам, предоплату за февраль российская сторона осуществила в полном объеме еще в январе. Предоплата за март тоже уже поступила на счета "Оператора ГТС".

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Напомним, 30 декабря 2019 года длительные переговоры России и Украины о транзите газа завершились подписанием пятилетнего контракта. В этом договоре зафиксированы только обязательства "Нафтогаза" по прокачке определенных объемов, но не зафиксированы обязательства России поставлять этот объем.

При этом, как неоднократно уверяли в "Нафтогазе", Украина не планирует возобновлять прямые закупки газа у российского "Газпрома". При этом юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину.

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