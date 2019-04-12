Россия резко увеличила внешний долг: названа причина

За три месяца задолженность РФ перед иностранными кредиторам и увеличилась почти на 14 млрд долларов

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

Россия с начала 2019 года по 1 апреля увеличила внешний долг до 467,8 млрд долларов в эквиваленте. Это, по официальным предварительным данным центробанка (ЦБ) РФ, на 3%, или на 13,8 млрд долларов больше, чем было к 1 января 2019 года.

Как пояснил российский регулятор, "наиболее существенное влияние на динамику оказало увеличение задолженности органов государственного управления в результате приобретения нерезидентами суверенных ценных бумаг".

Из материалов ЦБ РФ следует, что внешний долг органов госуправления за первый квартал вырос на 21,8% до 53,53 млрд долларов.

Напомним, по итогам 2018 год внешний долг России сократился на 12,4% до 454,04 млрд долларов.

Для сравнения, внешний государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на начало марта составлял 50,07 млрд долларов. При этом на текущий 2019 год приходятся пиковые выплаты по старым долгам. Недавно Министерство финансов обновило план выплат – сумма увеличилась до 460,99 млрд грн.

Управление государственным долгом, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, остается в фокусе Кабинета министров:

В 2018 году сумма прямого и гарантированного государством долга составляла 79,73 млрд долларов, а в 2017-м – 76,31 млрд долларов.

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