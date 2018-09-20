Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Сегодня, 16:37

Данные получены из официальной российской статистики

Фото: AFP
Фото: AFP

Россия в сентябре-2018 установила новый постсоветский рекорд по добыче нефти – 1,54-1,55 млн тонн в сутки. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на правительственную статистику.

"В сентябре суточная добыча нефти в России ненадолго превышала 1,553 млн тонн, или 11,38 млн баррелей в сутки", – сообщает агентство.

Аналитики пришли к выводу, что если добыча останется на текущих уровнях, РФ может повысить цель по производству нефти на 2018 г. с 553 млн до 555 млн. Добыча нефти в РФ в 2017 г. составила 547 млн тонн.

Напомним, на днях США заявили о первом за 45 лет мировом лидерстве по добыче нефти. Так, американская Администрация по энергетической информации опубликовала предварительные данные по 2018 году. Согласно им, США, вероятно, обошли Россию и Саудовскую Аравию, став крупнейшим производителем сырой нефти в мире.

Впервые за более чем два десятилетия в феврале добыча сырой нефти в США превысила ее производство в Саудовской Аравии. В марте, июне и августе США обошли РФ по добыче сырой нефти впервые с февраля 1999 года.

В начале 2018 года аналитики прогнозировали, что США могут стать крупнейшим производителем нефти в мире, потеснив Россию. В ОПЕК полагали,  что производство нефти в странах, не входящих в эту организацию, в частности США, "вероятно, перерастет спрос" в течение 2018 года.  
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