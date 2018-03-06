Россия восприняла проигрыш "Газпрома", как пощечину от Украины – Зеркаль

Россия восприняла проигрыш своего газового монополиста "Газпром" в Стокгольмском арбитраже как пощечину от Украины. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире телеканала ICTV.

"18 марта в России должны состояться выборы, и проигрыш "Газпрома" украинской компании воспринимается как пощечина, поэтому сразу была очень эмоциональная реакция. И я думаю, что ни у кого нет вопросов, почему эта реакция была именно такой", – сказала Зеркаль.

Она объяснила: "Если сейчас посчитать во времени, сколько длиться процедура нового арбитража (о намерении "Газпрома" разорвать действующие контракты с "Нафтогазом" – Ред.), то понятно, что она займет столько времени, сколько (нужно) до окончания контракта как минимум (контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчиваются 31 декабря 2019 – Ред.)".

Напомним, Украина в лице "Нафтогаза" судилась с "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в Евросоюз и покупку Украиной российского газа.

2 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% – до 352 долларов за тыс. кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 млрд долларов. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогам первого решения "Нафтогаз" оставался должен "Газпрому" около 2 млрд долларов.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, "Газпром" должен был транспортировать через Украину 110 млрд кубометров в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" потребовал в суде взыскать с российской компании 16 млрд долларов.

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" обязан выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов.

По итогам рассмотрения двух дел "Газпром" должен украинской компании 2,56 млрд долл.

При этом "Газпрому" ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долларов, пока он не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате этих средств Украине.

В ответ, Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок.

Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина уже потребовала от России компенсацию за срыв поставок газа.