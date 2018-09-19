Россия ждет обвала мировых цен на нефть

Сегодня, 08:57

В Минэнерго РФ считают нынешние котировки конъюнктурными

Фото: AFP
Фото: AFP

В Москве не обольщаются резким ростом мировых цен на нефть – в Министерстве энергетики РФ ожидают снижения цен до уровня около 50 за баррель. Об этом заявил глава российского министерства Александр Новак.

"В долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе 50 долларов за баррель. То есть текущая ситуация с повышением цены до 70-80 долларов носит в том числе конъюнктурный характер", – сказал Новак на совещании у главы российского правительства Дмитрия Медведева.

Тем не менее, ранее западные СМИ сообщали, что Саудовской Аравии нужны цены на нефть в коридоре 70-80 долларов за баррель, чтобы увеличить прибыль, не задевая при этом интересов США.  Поэтому Эр-Рияд, по данным источников, намерен удерживать нефтяные котировки в этом коридоре, ведь стране нужны деньги  для финансирования ряда крупных проектов.

Напомним, нефтяные котировки стабилизировались в 2017 году после начала действия соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, которое позволило уменьшить предложение на рынке. Весной 2018 года волатильность повысилась после заявления Трампа о введении санкций против Ирана – третьего производителя нефти в ОПЕК.

Сейчас нефть подорожала до 79-79,2 доллара за баррель Brent в преддверии встречи в Алжире, где 22-23 сентября соберется мониторинговый комитет нефтедобывающих стран ОПЕК+. 

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Источники:

ТАСС, "Сегодня"

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