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Россиян предупредили о проблемах с поставками алкоголя из-за коронавируса

19 марта, 15:51

Ксения Капустинская

Российские СМИ рассказали о трудностях местных рестораторов

Мировое распространение коронавируса может негативно сказаться на поставках алкоголя в Россию. Об этом пишет российское издание "Коммерсант", ссылаясь на информацию от крупных импортеров спиртного, которые уже начали предупреждать о возможных проблемах и требовать предоплату от заказчиков.

"Алкогольные дистрибьюторы начали уведомлять партнеров о возможных проблемах с поставками из-за рубежа", – сообщает издание.

Также отмечается, что в рестораны начали поступать уведомления об отгрузке только по предоплате. А президент одной из алкогольных компаний в общении с изданием предположил, что проблемы могут коснуться товара из стран Евросоюза, которые перешли в режим изоляции. В результате была приостановлена работа предприятий в Италии, Франции и других странах.

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Как указывает издание, пока запасов в зависимости от категории продукции хватит на срок от трех до шести месяцев. При этом количество заказов со стороны заведений общепита уже снизилось.

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Фото: REUTERS/Nick Oxford

"У предприятий питания сейчас нет возможности работать по предоплате, поэтому они вынуждены пересматривать ассортимент спиртного и отказываться от части продукции", - объясняют в издании.

Как сообщалось, в то время как в столице России растет количество зараженных новым коронавирусом, священнослужители Высоко-Петровского монастыря Москвы начнут ежедневные крестные ходы против нового COVID-19.

Напомним, в России на сегодняшний день зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. Только в Москве за последние сутки количество увеличилось до 33 человек, а также зафиксирован первый летальный случай. Отметим, что в мире насчитывается более 218 тыс. инфицированных, а число жертв превысило 8,8 тыс.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия спиртное поставки алкоголь коронавирус

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