Россиян предупредили о проблемах с поставками алкоголя из-за коронавируса

Мировое распространение коронавируса может негативно сказаться на поставках алкоголя в Россию. Об этом пишет российское издание "Коммерсант", ссылаясь на информацию от крупных импортеров спиртного, которые уже начали предупреждать о возможных проблемах и требовать предоплату от заказчиков.
"Алкогольные дистрибьюторы начали уведомлять партнеров о возможных проблемах с поставками из-за рубежа", – сообщает издание.
Также отмечается, что в рестораны начали поступать уведомления об отгрузке только по предоплате. А президент одной из алкогольных компаний в общении с изданием предположил, что проблемы могут коснуться товара из стран Евросоюза, которые перешли в режим изоляции. В результате была приостановлена работа предприятий в Италии, Франции и других странах.
Как указывает издание, пока запасов в зависимости от категории продукции хватит на срок от трех до шести месяцев. При этом количество заказов со стороны заведений общепита уже снизилось.
"У предприятий питания сейчас нет возможности работать по предоплате, поэтому они вынуждены пересматривать ассортимент спиртного и отказываться от части продукции", - объясняют в издании.
Как сообщалось, в то время как в столице России растет количество зараженных новым коронавирусом, священнослужители Высоко-Петровского монастыря Москвы начнут ежедневные крестные ходы против нового COVID-19.
Напомним, в России на сегодняшний день зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом. Только в Москве за последние сутки количество увеличилось до 33 человек, а также зафиксирован первый летальный случай. Отметим, что в мире насчитывается более 218 тыс. инфицированных, а число жертв превысило 8,8 тыс.
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