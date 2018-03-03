Российский сенатор разразился истерикой из-за проигрыша "Газпрома" "Нафтогазу" в суде

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал решение "Газпрома" без предупреждения отказаться от поставок газа Украине и намерение расторгнуть газовые контракты с "Нафтогазом". Об этом он заявил в Twitter

"Расторжение контрактов с "Нафтогазом" – абсолютно оправданный и назревший шаг. Такой "покупатель", как нынешняя Украина, – это персонаж из ночных кошмаров. Пусть теперь преследует европейцев – и во снах, и наяву. Хотели Украину? Получите", – написал он в Twitter.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. По итгам рассмотрения спора, "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долл.

В ответ, Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок. И вернул предоплату.

Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

"Вчера (1 марта – Ред.) за 15 минут до начала поставки газа "Газпром" сообщил нам, что "передумал", а также снизил на 20% давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам. Цель – осуществить мечту о том, что "Украина замерзла" или о том, что "Украина – ненадежный транзитер и отбирает газ". Это было бы очень уместно за две недели до выборов сами знаете кого", – отметили в "Нафтогазе".

Украина сразу же предупредила ЕС о попытках России сорвать транзит и начала искать способы компенсировать внезапную потерю российского импорта, из-за которой стране теперь не хватает 18 млн кубов газа. У президента и в Кабмине прошел ряд экстренных совещаний. Пока что были предприняты такие основные шаги:

Украина перешла на режим экономии газа – введен в действие план по работе энергосектора на ближайшие 10 дней. План предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут. Как заявил министр энергетики Игорь Насалик, это позволит экономить около 15-20 млн кубов газа в сутки. Садикам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу до 6 марта, а промышленности – оптимизировать работу с учетом экономии энергоресурсов.

Экстренные поставки газа в Украину начала Польша. В течение марта Украина планирует получить 60 млн куб. м голубого топлива. Соглашение пока временное, но может быть продлено.

Украинцев, у которых установлены котлы, призвали "прикрутить" на несколько дней в своих домах температуру на один градус днем и на два градуса ночью.

К тому же Еврокомиссия уже собирается поучаствовать в решение спора – в Европе крайне обеспокоены тем, что решение Стокгольмского арбитража не привело к нормализации поставок газа, а наоборот, лишь усугубило проблемы.

Несмотря на действия России, Украине смогла обеспечить бесперебойный транзит газа в Европу.

Экстренные поставки газа в Украину начала Польша.