"Россию мы переиграли": Порошенко отчитался об украинском экспорте

Украина компенсирует торговые потери, вызванные войной на Донбассе, постоянно растущим экспортом в Европейский Союз. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая с речью на ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Могу констатировать, что Россию мы переиграли, и уже большее года, как Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу. Доля Евросоюза в экспорте колеблется от 42 до 43%, стремительно приближаясь к 50%, и это весомый компенсатор тех потерь, которые повлекла Россия", – сказал Порошенко.

Глава государства напомнил о том, что путь к подписанию Соглашения об ассоциации был для Украины трудным.

"Борьба за подписание Соглашения об ассоциации происходила у всех на глазах. О драматических перипетиях нашей борьбы с Россией за ратификацию Соглашения вы узнаете не сейчас, потому что мемуары писать собираюсь еще не скоро", – добавил Порошенко.

Напомним, по итогам первого полугодия 2018 года рынок Европейского Союза остается главным для украинских экспортеров. За первые 6 месяцев 2018 экспорт товаров и услуг из Украины в ЕС составил 11,2 млрд долларов (из них товаров – на 9,7 млрд долларов) и увеличился на 1,8 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, чем и как сейчас Украина торгует с Европой.

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей.

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Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук – известный украинский бизнесмен и меценат.