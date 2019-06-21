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"Рост 13 кварталов подряд": оценка экономики Украины улучшилась

21 июня, 14:05

Госстат пересмотрел данные за первый квартал 2019 года

Фото: пресс-центр НБУ

Государственная служба статистики Украины (Госстат) улучшила предварительную оценку роста ВВП Украины в первом квартале 2019 года. Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время вЧаса вопросов к правительству в Верховной Раде.

"За три года правительство обеспечило 8,4% роста ВВП (начало 2019-го по сравнению с началом 2016-го. – Ред.). На днях Госстат увеличил предварительную оценку роста ВВП в первом квартале с 2,2 до 2,5%. <...> Это 13 кварталов подряд непрерывного роста в условиях существенного изменения политического ландшафта, политической турбулентности и продолжения фактической войны на востоке Украины с агрессором – Российской Федерацией", – цитирует Кубива пресс-служба парламента.

Напомним, по данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, продемонстрировав ускорение третий год подряд.  

При этом Национальный банк Украины (НБУ) в целом прогнозирует рост экономики Украины в 2019 году на уровне 2,5%. В НБУ объясняют замедление темпов роста экономики как внешними, так и внутренними факторами, среди которых есть и политическая турбулентность. Аналогичные прогнозы дают Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и международное рейтинговое агентство S&P.

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А Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.


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Тег экономика, ВВП, Украина, Госстат, Степан Кубив, Кубив, рост ВВП

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